Garip bir durum

Dünyanın en büyük potasyum üreticilerinden Uralkali’nin eski CEO’su ve Rusya’da tanınmış iş insanla-rı arasında yer alan Vladislav Baumgertner’in 7 Ocak’ta kaybolduğu ortaya çıktı. Baumgertner’in kay-bolması, bölgede geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonunun başlatılmasına neden oldu.

Öte yandan Baumgertner’in kaybolmasının ardından dikkat çeken bir başka gelişme daha yaşandı. Rusya’nın Kıbrıs Büyükelçiliği, yaptığı açıklamada bir çalışanlarının 8 Ocak’ta hayatını kaybettiğini du-yurdu. Panov’un ölümünün, Baumgertner’in kaybolmasından bir gün sonra meydana gelmesi, iki olay arasında olası bir bağlantı olup olmadığı sorularını da beraberinde getirdi.

Ekipler alarmda

Güney Kıbrıs’ta yaşayan Rus iş insanı Vladislav Baumgertner’in kaybolduğu ortaya çıktı. Baumgert-ner’in kaybolduğu, kendisiyle uzun süre iletişim kuramayan çalışanlarının durumu yetkililere bildirme-si üzerine ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre; 56 yaşındaki Rus iş insanı, 7 Ocak’ta Limasol’daki evin-den ayrıldı ve o tarihten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yapılan teknik incelemelerde, Baumgertner’e ait cep telefonunun son sinyalinin Pissouri köyü yakınlarında, dik ve engebeli bir arazi-den alındığı belirlendi. Limassol Emniyet Müdürlüğü tarafından resmi kayıp ihbarının alınmasının ar-dından polis ekipleri, Sivil Savunma birimleri ve gönüllü gruplar bölgeye sevk edildi. Arama çalışmala-rına helikopter ve insansız hava araçları da destek verdi. Ekipler, cep telefonundan alınan son sinyal doğrultusunda Pissouri ve çevresindeki kıyı ve kırsal alanlarda yoğun tarama gerçekleştirdi. Ancak bölgede etkili olan şiddetli yağmur ve olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmalar bir günlüğüne askı-ya alındı. Yetkililer, hava şartlarının düzelmesiyle birlikte arama kurtarma faaliyetlerinin yeniden başla-tılacağını bildirdi.



Rus diplomat ölü bulundu

Öte yandan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde Rusya Büyükelçiliği’nde görevli üst düzey bir yetkilinin perşembe günü ofisinde ölü bulundu.

Cyprus Mail’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Büyükelçilik yetkilisinin öğle saatle-rinde bulunduğu ancak polise ilerleyen saatlerde bilgi verildiği kaydedildi.

Haberde, Rusya Büyükelçiliği’ne giden polis ekiplerinin olay yerini incelemek için ofise erişim talebinde bulunduğu ancak binaya giriş izni alamadığı, cenazenin daha sonra Büyükelçilik yerleşkesinin avlusun-da polise teslim edildiği belirtildi.

Büyükelçilik temsilcilerinin, üst düzey yetkilinin ölümünün intihar olduğunu ve bir mektup bıraktığını söyledikleri aktarılan haberde, mektubun ise yerel yetkililere teslim edilmediği, Moskova’ya gönderil-diği açıklandı.