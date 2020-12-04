GLO artık KKTC’de

British American Tobacco (BAT) araştırmasına göre; tütün ısıtma cihazı sigara dumanındaki toksik maddelere maruz kalmayı azaltıyor

GLO artık KKTC’de

Sigara kullanımından kaynaklanan birçok sorun ve sıkıntıya son veren ürün artık KKTC temsilciliklerinde kullanıcıların hizmetine sunuldu. 
British American Tobacco (BAT) araştırmasına göre, tütün ısıtma cihazı sigara dumanındaki toksik maddelere maruz kalmayı azaltıyor.
Yapılan araştırmada, üç ay boyunca sigara yerine tütün ısıtma cihazı kullanan kişilerde ölçülen toksik maddelerin, sigara kullanmayı tamamen bırakan kişilerdekine benzer seviyelerde olduğu görüldü.
British American Tobacco’nun tütün ısıtma cihazını kullanmaya başlayan sigara kullanıcılarının üç ayda sigara dumanı kaynaklı toksin maddelere maruz kalma seviyelerinin önemli ölçüde azaldığı görüldü.
Araştırma kapsamında tütün ısıtma cihazı olan GLO kullanan kişilerde ölçülen toksik maddelerin, sigara kullanmayı tamamen bırakan kişilerdekine benzer seviyelerde olduğu bildirildi. 
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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