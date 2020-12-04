Sırada kim var?

Tuğçe Ülkü AYDIN

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Hamza Ersan Saner’in ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman da hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a iade etti. Erhürman’ın ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Tatar’ın yeni hükümeti kurmak için kime görev vereceği merak konusu oldu.

CTP Genel Başkanı Erhürman dün saat 17.20 sıralarında Cumhurbaşkanlığı’na giderek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüştü.

Tufan Erhürman, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın verdiği görevi yerine getirmek için çalışmalarını yaptıklarını belirterek, “Bugün itibarıyla net bir şekilde görüyoruz ki hükümeti kurmak mümkün olmayacak, dolayısıyla görev süresini tamamlamadan bu görevi iade etmek için sizi ziyaret ettik” dedi.

Bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın görevlendirmesi doğrultusunda çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Erhürman, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tatar: Erhürman tüm olasılıkları değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, görevi aldığı günden bu yana Tufan Erhürman ve ekibinin yoğun bir çalışma içinde olduğunu gördüğünü belirterek, tüm olasılıkların denendiğini söyledi.

Erhürman’dan önce görevi, en fazla milletvekiline sahip Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan vekili Hamza Ersan Saner’e verdiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Saner’in de 2 hafta süresince yaptığı çalışmalar sonrasında görevi iade ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar “Parlamentoda siyasi partilerin durumu ve sayılara baktığımızda bir sıkıntı olduğu görülmekte. Daha önce de açıkladığım gibi iyi niyetimden kimsenin şüphesi olmasın, haddimi aşmak istemiyorum, elbette ki Cumhurbaşkanı olarak görüşlerim olabilir. Şu ana kadar bir hükümetin kurulmuş olması beni ve halkımızı memnun edecekti” diyerek, bütün çabalara rağmen hükümetin kurulamamasının üzücü olduğunu kaydetti.

Pandemide sandığa gitmek zor

Cumhurbaşkanlığı seçiminden iki kez sandığa gidildiğini hatırlatarak, pandemi döneminde sandığa gitmenin zorluklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, şu anda bir erken seçim beklentisi olmadığını, olmaması gerektiğini söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik’in de şu haliyle seçime gitmenin doğru olmadığını söylediğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, öyle bir durumdan önce mutlaka seçim ve halkoylaması yasasına bakılması gerektiğini vurguladı.

“Sizden sonra bir hükümetin kurulması için bir değerlendirme yapmak durumundayım” diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kendi yetkisinin 60 gün içinde bir hükümet kurulmasını zorlamak olduğunu, şu ana kadar da yaklaşık 30 gün geçirildiğini hatırlattı.

En erken zamanda hükümet kurulması temennisini dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Hükümetin kurulmasına yardımcı olunsun. Sayılara bakmak lazım, tekrar bunun değerlendirmesi yapılacaktır. Güvenoyu alınması noktasında belki bir anlayış gelişir” dedi.

“Hükümet boşluğunun ülkeye faydası yok”

Hükümet boşluğunun ülkeye bir faydası olmayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bütçenin alt komitede bile tartışmaya açılmadığını, bütçenin geçirilmemesinin bir takım sıkıntılar yaratacağını, bunun halka da yansıyabileceğini, kaynak sıkıntısı yaşanabileceğini, bunun için bir an önce hükümetin kurulması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yapacağı değerlendirme ardından Ana muhalefet partisi olarak CTP’yi de bilgilendireceğini sözlerine ekledi.

Erhürman: Yeni krizlere gerek yok…

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Tufan Erhürman, dertlerinin ülkeyi bir hükümet krizinden çıkarmak olduğunu, ülkeyi hükmet krizinden çıkaracağız diye, ülkeyi yeni hükümet tartışmalarının, yeni hükümet krizlerinin ortaya çıkacağı bir yapıya taşımanın CTP’nin sorumluluk bilinciyle bağdaşmayacağını söyledi.

Erhürman, 4’lü koalisyon hükümetinin, bu kadar belirsiz bir ortamda, bu kadar sıkıntılı bir dönemde ülkeyi taşıyacak bir hükümet formülü olarak görülmediğini vurguladı.

4’lü koalisyon için yaptıkları çalışmalarda, teknokratların da içinde bulunduğu bir formül arayışında olduklarına işaret eden Erhürman, aradıkları şeyin ilkeler üzerinde uzlaşabilmek ve zor bir dönemden geçen ülke için tam bir güven ortamı oluşsun diye istikrarlı bir hükümet modeli oluşturmak olduğunu söyledi.

İstikrarlı bir hükümet modeliyle bu işin Eylül ayına kadar götürülmesi amacıyla yola çıktıklarını ifade eden Erhürman, bu konuda herhangi bir parti başkanı veya partiyi eleştirmediğini vurguladı.

“Bu 4’lü koalisyon modelinin arzu edilen istikrarlı modeli sağlayabileceği izlenimi edinmedik” diyen Erhürman, böyle olduğu için de süreyi tam olarak doldurmadan görevi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a iade ettiklerini kaydetti.



“Güven duygusu bizde oluşmadı”

Kendileri dışındaki üç partiden herhangi birini, hiçbir şekilde doğrudan eleştirme noktasına gelmeden bu modelin, kendilerinde güven yaratmadığını dile getiren Erhürman, “Bizim için bakanlık paylaşımından, başbakanlıktan çok daha önemli olan bir ilkelerdir, bir de gerçekten güven hissetmektir ki, bu sürenin sonuna kadar bu ülkenin ciddi ağır yükünü hep birlikte taşıyabilelim. Bu güven duygusu bizde oluşmadı” dedi.

Bir gazetecinin sorusu üzerine bu dönemde memleketin esas meselesinin maliyeden ziyade ekonomi olduğuna işaret eden Erhürman, maliyeyle ilgili olarak Ocak ayının başına kadar bir açık göründüğünü, ama TC ile imzalanan bir de protokol olduğunu, dolayısıyla maliyenin açığı konusunda bunun devreye girmesinin beklendiğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020, 11:57