Esentepe’de nüfus artıyor

Esentepe ve Bahçeli köylerinde yaşayan vatandaşlar, bölgeye ziyarete gelen Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi karşılarında görünce isteklerini tek tek sıraladı.

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, bölgede sağlık açısından zorluklar yaşandığı belirterek, Esentepe’ye 112 acil servis yapılması talebini Bakan Pilli’ye aktardı.

Erdoğan, Esentepe Belediyesi ve sivil toplum örgütleriyle daha önce Bakan Pilli’yi ziyaret ettiklerini, hemen ardından bakanın bölgede ziyarette bulunmasından büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

Bölgede kalabalık bir nüfusun bulunduğunu ve yabancıların da yaşadığını, dolayısıyla bölge halkının 112 acil servis talebinin devreye girmesi için adım atılabileceğini belirten Pilli, göreve geldiği günden bu yana sağlık merkezlerini güçlendirmenin hedefleri arasında olduğunu söyledi.

Bakan Pilli, Covid-19 ile mücadeleye devam ettiklerini, aynı zamanda sağlık altyapısında bulunan eksiklikleri gidermek için çalıştıklarını ifade ederek, Girne’ye modern bir hastane kazandıracaklarını kaydetti.

Bakan Pilli, göreve devam etmesi halinde 2021 yılında sağlıkta büyük adımlar atılacağını sözlerine ekledi.