Daha aktif rol aldı

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ‘Alpha’ TV’ye yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin perde gerisinde Kıbrıs konusunda faaliyet yürüttüğünü ve daha aktif rol oynadığını söyledi.

Filelefthjeros gazetesine göre Hristodulidis; Brüksel’in üst düzeyde BM Genel Sekreteriyle bizzat temasta olduğunu da belirtti.

Lute’un ziyareti ve yaptığı görüşmelerle ilgili değerlendirmede bulunan Hristodulidis, Lute’un bütün müdahil taraflarla temaslarını tamamlamasının ardından BM Genel Sekreterini bilgilendireceğini ve BM Genel Sekreterinin de bir sonraki adımlara karar vereceğini söyledi.

Açıklamasında Guterres’in inisiyatifinin gayri resmi bir beş taraflı konferans toplanması olduğunu da anımsatan Hristodulidis, Lute’un Ankara’ya yapacağı ziyaretin ardından Kıbrıs’a yeniden gelme olasılığını da dışarda bırakmadı.

Hristodulidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu çözüm çabalarını ilerletecek uygun bir ortamın meydana getirilmesi için ortaya koyduğu çerçeve içerisinde, Maraş konusunu Lute’un gündemine getirdiğini” de söyledi.

Hristodulidis, Rum Hükümetinin son zamanlarda, Gazete, Rum siyasi partilerin Lute’un ziyaretini bilindik tezleri temelinde yorumlamayı sürdürdüklerini de ekledi.

Taraflar arasında uçurum var

Alithia gazetesi ise “Lute İki Taraf Arasında Var Olan Uçuruma Rağmen Diyaloğun Yeniden Başlaması ve Beş Taraflı Konferansın Toplanması Konusunda İyimser” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, geçtiğimiz gün Kıbrıs’ta iki liderle gerçekleştirdiği temasların ardından, taraflar arasında var olduğu görülen uçuruma rağmen, Kıbrıs sorununun çözümü için taraflar arasındaki diyaloğun yeniden başlayabileceği konusunda iyimser olduğunu yazdı.

Gazete Rum Haber Ajansı KİPE’nin elde ettiği bilgilere göre, Lute’un, tarafların farklı yaklaşımlarına rağmen, müdahil tüm taraflarla temas turunu tamamlaması ve BM Genel Sekreterini bilgilendirmesinin akabinde, bir sonraki adımları belirleyecek olan beş taraflı gayri resmi konferansın gerçekleştirileceği konusunda iyimser göründüğünü yineledi.

Gazete Lute’un Yunanistan’a gittiğini ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Themistoklis Demiris’le görüştüğünü de ekledi.