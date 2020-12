Gazetemizin 7’nci yılını kutlayan okurlardan övgü yağdı

Ömer KADİROĞLU

Diyalog Gazetesi’nin yayın hayatında 7 yılı geride bırakması üzerine duygularını dile getiren vatandaşlar, ülkede önemli bir boşluğun doldurulduğunu; cesur, tarafsız ve halktan yana yayınların büyük bir takdir topladığını söyledi.

Vatandaşlar ne dedi?..

Ahmet Korol

“Diyalog Gazetesi’ni de televizyonunu da beğenerek takip ediyoruz. Gazetenin tüm sayfalarını beğenirim. Başka bir gazete hiç elime almam sadece Diyalog Gazetesi’ni okuyorum. Okuduğumuz haberleri herkesin anlayacağı ve tarafsız bir şekilde bizlere ulaştırdığı için kısa sürede en çok tercih edilen gazete olmuştur. Başarılarının 7’nci yaşında da artarak devam etmesini diler uzun soluklu bir yayın hayatı temenni ederim.”

Bekire Tatarlar

“Diyalog Gazetesi’ni günlük olarak dükkânımıza alıyor ve beğenerek takip ediyorum. Genel olarak haberlerini okuyorum ancak Reşat Akar’ın köşe yazılarını ilgi ile okuyorum. Başarılı yayınlarının yeni yaşında da devam etmesini dilerim. Ülke insanının böyle bir gazeteye her zaman ihtiyacı vardır.”

Kezban Kıral

“Diyalog Gazetesi’ni beğenerek takip ediyorum. Her gün Diyalog Gazetesi alıp okuyorum. Kaliteli ve tarafsız haberleri gerçek haberleri güçlü kalemlerden okuyoruz. Köşe yazarlarını da beğenerek okuyorum. Özellikle Reşat Akar’ın köşe yazılarını sıklıkla takip ediyorum. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar kaliteli başarısının devamını diliyorum.”

Prof. Şule Aker

“Diyalog Gazetesi’ni beğenerek takip ediyorum. Tarafsız ve objektif bir gazetecilik anlayışı ile yayınlarını sürdüren bir gazete. Çok iyi ve başarılı bir gazete olduğu için sıklıkla takip ediyorum. Çok büyük bir boşluğu basın sektöründe doldurdu. Çok uzun yıllar bizlerle olacağına inandığım bir gazetedir. Nice uzun soluklu yayınlar dilerim.”

Uğur Dereliköylü

“Diyalog Gazetesi’ni her gün okuyorum. Çok başarılı bizlere doğru ve tarafsız haber servisi yapan bir gazete olduğu için benim gibi herkes tarafından beğenilerek takip edildiğine inanıyorum. Özellikle Reşat Bey’in yazılarını hiç kaçırmam… Gazetenin yöneticilerinden matbaasına kadar emek veren herkese teşekkür eder nice sağlıklı ve uzun soluklu yayınlar dilerim.”

Ayşe Korol

“Diyalog Gazetesi’ni beğenerek takip ediyorum ve çok başarılı buluyorum. Doğru ve tarafsız bir şekilde haberleri okuyucularına servis eden en iyi gazetedir. Böylesi bir gazetenin ülke için önem arz ettiğinden devamlılığını diler başarılarının yeni yaşında da artarak sürmesini temenni ederim.”

Nevcihan Acar

“Diyalog Gazetesi’ni de televizyonunu da beğenerek takip ediyorum. Kaliteli, tarafsız ve gerçeğe değinen bir medya kurumu. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar bundan önceki büyük başarılarının bundan sonraki yayın hayatında da artarak devam etmesini temenni ederim. Nice senelere.”

İbrahim Emindayı

“Diyalog Gazetesi’ni beğenerek okuyorum. Sürekli olarak aldığım bir gazete. Bizlere haberleri doğru ve tarafsız bir şekilde servis ediyor. Tarafsız yayıncılığının yeni yaşında da devam etmesi ve yeni yaşında başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum.”

Veysel Özdek

“Diyalog Gazetesi’ni her zaman okuyorum ve çok başarılı buluyorum. Ülkemiz için önemli bir konumdadır çünkü haberleri bizlere tarafsız, objektif ve detaylı bir şekilde ulaştırıyor. Ne mutlu ki ülkemizde böyle kaliteli yayın yapan bir gazetemiz vardır. Diyalog Gazetesi yayın hayatında 7’nci yılını kutluyor ve bu başarısının yeni yaşında da daim olmasını temenni ediyorum.”

Fatma Denizli

“Diyalog Gazetesi’ni beğenerek takip ediyorum. Okuyucularına haberleri doğru ve tarafsız bir şekilde ulaştırıyor. Yapmış olduğu yayınlar tatminkârdır. Diyalog Gazetesi’nin uzun yıllar yayın yapmasını temenni ediyorum. Büyük bir başarı yakaladı ve bu başarının yayın hayatı boyunca artarak devam etmesini temenni ediyorum.”

Hasan Çavuş

“Diyalog Gazetesi’ni beğenerek takip ediyorum. Haberleri yayınlarken herkesin anlayacağı bir şekilde tarafsız ve doğru olarak bizlere ulaştırıyor. Güzel konulara değinerek korkusuzca her şeyi yazıyor. Kısa sürede büyük bir önem kazanan gazetedir. Başarılarının yeni yaşında da artarak devam etmesini dileriz.”

Murat Akınlı

“Diyalog Gazetesi tarafsız ve iyi bir gazetedir. Ben de Diyalog Gazetesi’ni beğenerek takip ediyorum. Okuyuculara servis ettiği haberler tarafsız ve her kesimin anlayacağı bir dille yazıldığı için kısa sürede büyük bir başarı yakalamıştır. Yeni yaşında hem çalışanlarının hem de yöneticilerinin başarılarının artarak devam etmesini diler uzun soluklu bir yayın hayatı temenni ediyorum.”

Pembe Paşa

“Diyalog Gazetesi’ni beğenerek takip ediyorum. Çok güzel ve anlaşılır bir yayıncılık anlayışı var. Her şeyi açık açık yazıyor. Tarafsız ve gerçek haber servis edildiği için sürekli Diyalog Gazetesi’ni okuyorum. Yeni yaşında da başarılarının ve yayın hayatının uzun soluklu olmasını dilerim.”

Eren Keser

“Diyalog Gazetesi’ni okuyorum. Çoğunlukla da internet üzerinden takip ediyorum. Gayet düzgün ve ciddi yayıncılıkla doğru ve tarafsız bir şekilde haberleri bizlere servis ediyor. Yeni yaşının hayırlı olmasını diler nice uzun soluklu yıllar yayın hayatına devam etmesini dilerim.”

Kemal Sedat

“Diyalog Gazetesi’ni her gün alıyor ve okuyorum. Haber içerikleri güzel ve karmaşık değil. Diyalog Gazetesi doğru ve tarafsız yayıncılık yapıyor. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar, nice seneler diliyorum.”

Derya Alp

“Ülkede olması gereken bir gazete olduğunu düşünüyorum. Günlük haberleri işleyiş şekli ve tarafsız oluşları nedeniyle halk Diyalog Gazetesi’ni tercih ediyor. Yeni yaşında da başarılı ve kaliteli yayıncılıklarının devamını dilerim.”

Hüseyin Karasu

“Diyalog Gazetesi’ni abonesi olduğum için her gün takip ediyorum. Gazetede okuduğum günlük konular gayet başarılı ve düzenli olarak sunuluyor. Diyalog bugün önde gelen bir gazete pozisyonundadır. Her geçen yıl çok daha iyi yayınlarla yoluna devam etmesini dilerim. Yeni yaşında Diyalog Gazetesi’nin yakaladığı başarıyı arttırarak sürdürmesini temenni ederim.”

Hakan Fellahoğlu

“Diyalog Gazetesi’ni internet üzerinden takip ediyorum. Haberler tarafsız ve en iyi şekilde okuyuculara sunuluyor. Güzel ve anlaşılır bir yayın anlayışı vardır. Yeni yaşlarında da tarafsızlığı ve başarısını artırarak devam ettirmesini temenni ediyorum.”

Serdar Adasu

“Diyalog Gazetesi’ni beğenerek takip ediyorum. Diyalog kısa sürede çok büyük bir başarı yakalamış tarafsız ve korkusuz bir gazetedir. Diyalog yıllardır hiçbir gazetenin yapmadığını yapmış başarılı bir gazetedir. Beğenerek okuduğum ve okumaya devam edeceğim bir gazetedir. Köşe yazarlarını ilgi ile okuyorum. Büyük bir başarı yakalayan Diyalog Gazetesi’ne yeni yaşında da başarılarının devamını dilerim.”

Münüse Behaddin

“Diyalog Gazetesi’ni takip ediyor ve çok başarılı buluyorum. Haber konusunda doğru haberi ve tarafsız haberi okuyabileceğimiz tek gazete Diyalog’tur. Diyalog’un yeni yaşını kutlar çalışmalarının ve başarılarının kalitesini kaybetmeden devam etmesini diliyorum. Doğru yolda doğru sözde yoluna devam ettikçe bizleri kazanmaya devam edecektir. Nice başarı dolu senelere…”

Ekram Tayfur

“Gazetemi her gün alıyor ve doğru haberleri Diyalog’tan okuyorum. Diyalog Gazetesi’ni baştan sona kadar okuyorum. Reşat Akar başta olmak üzere köşe yazarlarını ve haberleri ilgiyle takip ediyorum. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlarım. Tarafsız ve güçlü bir şekilde okuyucularını haberdar ediyor. Başarılarının devamını diler nice başarı dolu yıllar temenni ederim.”

Sedat Reis

“Diyalog Gazetesi özgün ve tarafsız bir gazetedir. Demokratik bir gazete olduğu için herkesçe beğenilerek takip ediliyor. Her sayfasını okuyorum ve beğeniyorum. Hem ülke gündeminden haberdar oluyoruz hem de ülke gündemini doğru ve tarafsız bir şekilde bizlere sunuyorlar. Diyalog Gazetesi’nin yayın hayatının uzun ömürlü başarılarının da devamını diliyorum.”

Hatice Özerlat

“Diyalog Gazetesi’ni beğenerek okuyorum. İyi yazı veya kötü yazı diye ayırmıyorum. Tüm sayfalarını yakinen takip ediyorum. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşında da başarılarının devam etmesini temenni ederim. Halkın ve esnafın sesi oldular ve her zaman yanımızda oldular. Uzun yıllar yayın hayatının devam etmesini dilerim.”

Ertan Ercantan

“Diyalog Gazetesi’ni her gün okuyorum. Haber yönünde zengin bir gazete. Toplumun sorunlarını dile getiren, hem halkın hem de esnafın yanında olan bir gazete. Cesurca her konuyu yazıyor ve sürekli olarak okuyucularına doğru haberleri tarafsız bir şekilde sunuyorlar. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar başarılarının artarak devam etmesini temenni ederim.”

Cemal Darbaz

“Diyalog dürüst ve tarafsız yayınlarıyla aranan bir gazetedir. Gazetede ayrım yapmadan bütün köşe yazarlarını okuyor bütün haberlere bakıyorum. Doğruların peşinde koşan ve asılsız haber yapmayan bir gazete. Böyle bir imkânı sundukları için Diyalog ailesine teşekkürlerimizi sunarız. Yeni yaşında Diyalog Gazetesi’ni kutlar, başarılı yayıncılığının devamını diliyorum.”

Akay Darbaz

“Diyalog Gazetesi’ni severek ve beğenerek takip ediyorum. Haberler tarafsız ve en iyi şekilde okuyuculara sunuluyor. Bu konuda başta Reşat Akar’ı ve tüm personelini kutluyor başarılarının devamını diliyorum. Etik bir yayıncılık ve yazılan haberleri her kesimin anlayacağı şekilde doğru olarak bizlere sunuyorlar. Diyalog Gazetesi’ne yeni yaşında da başarılar diliyor nice seneler temenni ediyorum.”

Cihangir Özyer

“Diyalog Gazetesi kurulduğu günden bu yana halkın içinde tarafsız bir şekilde yayın yapan bir gazetedir. Bütün halkın dertlerini ve şikâyetlerini dinleyip duyuran bir gazetedir. Reşat Akar’ın köşe yazılarını beğenerek okuyorum. Böylesi yayın yapan bir gazeteye bu ülkenin ihtiyacı vardı ve bu ihtiyacı Diyalog Gazetesi giderdi. Tarafsız ve halkın yanında yayınlarıyla nice seneler diliyorum.”

Ali Akın Önder

“Diyalog Gazetesi’ni severek ve beğenerek takip ediyorum. Haberler tarafsız ve en iyi şekilde okuyuculara sunuluyor. Bu konuda başta Reşat Akar’ı ve tüm personelini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Ülkede önde gelen bir gazetedir. Diyalog, basına ayrı bir soluk getirdi. Yayın hayatındaki başarısının artarak devam ettiği nice seneler diliyorum.”

Enver Mamülcü

“Diyalog Gazetesi’nin abonesiyim. Özellikle köşe yazarlarının değişik görüş açıları ve bilgili olarak ülke gündemini tarafsız bir şekilde tutan dünya standartlarında bir gazete. Haberleri de doğru ve tarafsız bir şekilde biz okuyuculara ulaştırıyorlar. Yeni yaşınızda yeni yılınızda daha güzel ivmeler kazanmasını ve başarılarının katlanarak devam etmesini diliyorum.”

Münüre Hammal

“Diyalog Gazetesi’ni beğenerek takip ediyorum. Diyalog kısa sürede çok büyük bir başarı yakalamış tarafsız ve korkusuz bir gazetedir. Diyalog yıllardır hiçbir gazetenin yapmadığını yapmış başarılı bir gazetedir. Beğenerek okuduğum ve okumaya devam edeceğim bir gazetedir. Güncel durumlardan tarafsız ve doğru bir şekilde haberdar oluyoruz. Nice sağlık dolu uzun soluklu yayınlar diler başarılarının artarak devam etmesini temenni ederim.”

Metin Yılgın

“Diyalog Gazetesi’ni beğenerek takip ediyorum. Gazete dolu dolu ve içerisinde hem insana dokunan hem de doğru haberleri bizlere servis etmesi nedeniyle tercih ettiğim bir gazetedir. Diyalog yayınlarını hiç kimseye bağlı kalmadan yaptığı için herkesçe beğenilen bir gazete oldu. Tarafsız yayınlarının devam ettiği nice yılları olmasını temenni ediyorum.”

Ulus Ese

“Halkın sorunlarını çok iyi takip eden bir gazetedir ve halkın sesi oluyorlar. Bu izlediği yol nedeniyle halkın takdirini alıp tercih edilen bir gazete olmuştur. Uzun ve özverili bir çalışma ile çok güzel bir yere gelmiştir. Bu bağlamda başta Reşat Akar’ı kutlar yeni yaşında başarılarının artarak devam etmesini temenni ederim. 7 değil 70 yıllar süren bir yayın hayatı diliyorum.”

Latife Tekirdağlı

“Diyalog Medya halkın sesi oluyor. Hem TV hem de gazete olarak halkın sesi oluyorsunuz. Siz de olmasanız bu insanlar kime konuşacaktı? Gerek Reşat Akar gerekse yapılan programlara katılan halk genel olarak sıkıntıları söylüyor ancak kimse duymuyor. Bugün Diyalog Medya Kurumu olmasa gazete ve televizyonu olmasa biz vatandaşlar sesimizi duyuramazdık. İyi ki Diyalog Medya var ve halkın sesi oluyor. Her konuda halkın, üreticinin ve esnafın yanında olduğunuz için teşekkür ederiz. Daha uzun seneler diler Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlarım.”

