Kütüphane, 250 bin kitap ve 650 milyon elektronik kaynağa erişim imkanı sunuyor

Rahme ÇİFTÇİOĞLU-Anıl IŞIK

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta var olan gerçekler ışığında çözüm bulma niyetinde olduklarını kaydederek, “Egemen eşitlik temelinde, kendi devletimize sahip çıkacağımız bir anlaşma talep ediyoruz. Neden? Çünkü başarılarımız, halk olarak yaptıklarımız, yatırımlarımız, gençlerimiz vardır. Artık izolasyon ve kısıtlamalarla engellenmek istemiyoruz. Bunu haykırmaya ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Tatar, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphanesi ile Girne Üniversitesi Kültür, Kongre ve Sergi Sarayı’nın açılışını yaptı. Kazak Sanatçı Orazbek Yasenbayev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı 30 eserden oluşan “Her Zaman Mutluluk Olsun” sergisinin açılışını da Cumhurbaşkanı Tatar gerçekleştirdi.

Açılışa Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, bakanlar, milletvekilleri, YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel, davetliler ve çalışanlar katıldı.

Konuşmasında ülkeye yapılan yatırımların önemine değinen Tatar, KKTC’ye yapılan yatırımların engelleri aşmak, dünyaya entegre olmak anlamına geldiğini kaydederek, Kıbrıs Türk halkının sanata, spora ve kültüre her zaman önem verdiğini, sahip çıktığını söyledi.

Günsel ailesini yatırımları nedeniyle kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Vizyonuyla, cesaretiyle bu topraklarda yatırım yapanlar, engelleri aşıyor, Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya haykırıyor, KKTC’yi güçlendiriyor” dedi.

Birleşmiş Milletlere, dünya devletlerine, Avrupa Birliği’ne ve Güney Kıbrıs’a da seslenen Tatar, “Biz Kıbrıs’taki iki halktan biriyiz. Kendi devletimize sahip çıkmak en doğal hakkımızdır” şeklinde konuştu.

Tatar’ın yanı sıra törende Girne Üniversitesi Mütevelli Heyeti Kurucu Başkanı ve Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ile Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Girne Üniversitesi Mütevelli Heyeti Kurucu Üyesi Prof. Dr. İrfan Suat Günsel konuşma yaptı.

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020, 11:14