Annenin isteği gerçekleştirildi

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde, Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Okulu’nda eğitim gören bir öğrenciye bilgisayar hediye etti.

Görmezler Derneği Mehmetali Tatlıyay Eğitim ve Kültür Salonu’nda bilgisayarı hediye ederken konuşan Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Pervin Gürler, bir anneden gelen mektup üzerine lise son sınıf öğrencisi Kaan Akan’a bilgisayar ve diskini hediye etmeye karar verdiklerini anlattı.

Gürler, Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi’nin ve yardımsever vatandaşların katkılarıyla bilgisayarı aldıklarını belirterek, Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi Başkanı İbrahim Benter ve yönetim kurulu ile katkı koyanlara teşekkür etti.

Gürler, “Unutmayalım ki engellilerimizi hatırlamak, her zaman düşünmek, sevmek ve saymak onlara yaşama gücü verir” dedi.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk de Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’ne ve Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi’ne desteğinden dolayı teşekkür etti.

Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Okulu Sorumlusu Ülkü Şah da okulun görme engelliler alanında ülkede tek eğitim veren kurum olduğunu ifade ederek, teknolojik cihazların çok maliyetli olduğunu bu nedenle de yapılan yardımların önemli olduğunu kaydetti. Şah, bağışta bulunan herkese teşekkür etti.

Lise öğrencisi Kaan Akan da, katkı yapan kurumlara teşekkürlerini sundu.

Konuşmaların ardından Federasyon Başkanı Yücetürk, katkılarından dolayı Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Pervin Gürler ve Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi temsilcisi Su Evsal’a teşekkür belgesi takdim etti.