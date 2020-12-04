13’üncü maaşlar ‘Anayasal haktır ödenecek’

Çiğdem AYDIN

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Aralık ayında maaşlar ve ek mesailer için 550 milyon, 13’üncü maaşlar için de yaklaşık 300 milyon olmak üzere toplam 850 milyon liraya ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Amcaoğlu; 13’üncü maaşın anayasal bir hak olduğunu belirtirken kendisinin görevde olmaması halinde ‘birinin bu paraları ödeyeceğini’ belirtti.

Kamu giderlerinin karşılanması ve sorumluluklarında olan tüm ödemelerin aksatılmadan gerçekleştirilmesi için 5 kez borçlandıklarını ifade eden Amcaoğlu; 40 milyonluk ilk borcun ödendiğini, bugün de 71 milyonluk ikinci dilimin ödeneceğini söyledi. Bakan Amcaoğlu, diğer borç toplamının da 165 milyon 500 bin lira olduğunu kaydetti.

Diyalog’un sorularını yanıtlayan Amcaoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

Soru: Hükümetin kurulmaması 13’üncü maaşların ödenmesine engel teşkil eder mi? Bu yönde iddialar var.

Amcaoğlu: Üç aydır hükümet yok. Şu anda ödemeler için hazırlık yapıyorum. Hükümeti kurma çalışmaları yapılıyor. 13. maaşların ödeme günü geldiğinde belki de Bakan olmayacağım başka bir arkadaş adına da şu anda bir açıklama yapmış olacağım. Hükümet ile 13. maaşların ödenmesinin alakası yoktur. Bu müktesebattır, anayasal haktır biri gelir ve öder.

Soru: Aralık’ta ödenecek maaşların toplam tutarı nedir?

Amcaoğlu: 20 aydır görevdeyim; kimse bana sormadı ‘bu maaşları nasıl ödedin’ diye. Geçen Ekim ve Kasım’da 6 maaş alan devlet görevlisi oldu. Bu nasıl oluyor, yüzde 100 ek mesaisi olanlar 6 maaş yüzde 50 ek mesaisi olanlar da 4 maaş alıyorlar. Geçen ay verdim iki ek mesai bir maaş bu altı maaş demektir. Aralık ayı maaşlar ve maaş türü ödemeler 550 milyon civarındadır 13. maaş ile beraber 850 milyon TL’dir.

Soru: 13’üncü maaşların toplam tutarı nedir?

Amcaoğlu: 13. maaşlar 360 milyon TL tutarındadır. Ama içerisine sigortaları da koyarsanız 100 milyon TL’ye çıkmaktadır. Devlete ödeyeceğiz de sigorta emeklilerini ödemeyecek miyiz? Tabi ki ödeyeceğiz.

Soru: Bunun için tahmini borçlanma miktarı ne olacak?

Amcaoğlu: 4 Aralık’tan itibaren devletin borcu 165 milyon 500 bin TL kalacak. Kamu giderlerinin karşılanması amacıyla, 2020 yılı içerisinde 40 milyon TL, 71 milyon TL, 88 milyon TL, 31 milyon TL ve 46 milyon 500 bin TL olmak üzere beş kez borçlanma gerçekleştirilmiştir. Bu beş borçlanmadan biri olan “40 milyon TL’lik borç 5 Haziran 2020 tarihinde ödenmiştir. 4 Aralık tarihinde 71 milyon TL’lik borç da ödenmiş olacak ve geriye 165 milyon 500 bin TL’lik borç kalacak. Bakanlığımız, 2000’li yıllardan önce Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’ndan alınmış ve ödenmemiş borçlar için 31 Ekim 2019 tarihinden başlayarak toplamda 321 milyon TL’lik de ayrı bir borç ödemesi yapmıştır. 13. maaş için dediğim gibi konuşmayı uygun bulmuyorum fakat ben hazırlığı yaptım.

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020, 11:56