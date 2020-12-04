Kuzeyde 6, güneyde 348 yeni vaka

Güncel Coronavirüs verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 5’i yerel 6, Güney Kıbrıs’ta ise

348 yeni vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de de 187 bin 518 Covid-19 testi yapıldı,

32 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 591 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 5 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirtti.

İki hasta yoğun bakımda

Bu arada Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Coronavirüs tedavisi gören iki hastanın yoğun bakımda tedavi altına alındığı açıklandı.

Hastalardan birinin 83 yaşında kadın hipertansiyon hastası olup diğerinin ise 70 yaşında erkek ve hipertansiyon ile aynı zamanda KOAH hastalığı bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, yoğun bakımda tedavi gören her iki hastanın da durumunun stabil olduğu belirtildi.

Acil Servis hemşiresinde Covid-19

Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan Covid-19 testleri sonucunda bir acil servis hemşiresinde Covid-19 pozitif tespit edildiği açıklandı. Hemşireler Sendikası tarafından yapılan açıklamada, ilgili hemşirenin karantinaya alındığı, sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi. "Yaşanan bu gelişme sonucunda 5 hemşire ve 2 doktor arkadaşımız da tedbir amaçlı karantina altına alınmıştır" denen açıklamada, tüm topluma; maske, hijyen, sosyal mesafeye özen göstermesi çağrısı yapıldı.

Güneyde 2 can kaybı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 9 bin 923 Covid-19 test sonucu 348 yeni pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti. Son iki günde yaşamını yitirenlerin sayısı 5’e yükseldi. İlk vakanın görüldüğü Mart ayından bu yana ise güneyde toplam can kaybı 71’e yükseldi.

32 bin 381 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 187 bin 518 Covid-19 testi yapıldı, 32 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti.

Güncel verilere göre; son 24 saatte 187 bin 518 Covid-19 testi yapıldı, 32 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 511 oldu.

Son 24 saatte 187 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 190 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 418 bin 331'e çıktı.

Toplam test sayısı 19 milyon 143 bin 746'ya ulaştı. Hasta sayısı 520 bin 167, vefat sayısı 14 bin 316, ağır hasta sayısı 5 bin 611, aktif hasta sayısı 87 bin 520 oldu.