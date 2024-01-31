Gönlünce harcadı

-Lefkoşa’da yerde bulduğu kredi kartıyla birçok harcama yapan zanlı İbrahim Ersaran tespit edilerek, tutuklandı. Zanlının Lefkoşa ve Gazimağusa’da market, butik ve berber salonunda kartla temassız çekim yaptırarak, toplam bin 600 TL harcadığı açıklandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, ülkede kaçak yaşam sürdüğü de belirtildi.

Polis, zanlı İbrahim Ersaran’ın S.M. tarafından düşürülen ve içerisinde Türkiye sürüş ehliyeti, 600 Türk lirası ve 3 adet kredi kartının bulunduğu cüzdanı çaldığını söyledi. Polis, zanlının S.M.’ye ait banka kartlarından biriyle birçok yerden temasız çekimle alışveriş yapıldığını açıkladı. Polis, zanlının kredi kartıyla Hamitköy'de bulunan Beylis Marketten 192 TL, Okmar Süpermarketten 56 TL tutarında harcama yaptığını belirtti. Polis memuru, zanlının aynı kartla Gazimağusa’da bulunan Ülker Store isimli iş yerinden 650 TL, Tulin Marketten 71 TL, Meyhane Kültür isimli iş yerinden 82 TL, Mehmetçik Bölgesinde bulunan Adres Butik’ten 50 TL berber salonunda 500 TL’lik temassız işlem yaparak toplamda bin 600 TL çaldığını belirtti.

Polis, zanlının yapılan araştırma sonucu 29 Ocak’ta Mehmetçik bölgesinde tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Kaçak yaşıyor

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada S.M.’ye ait cüzdan ve sürüş ehliyetinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Polis memuru, ayrıca yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 14 Aralık 2023 tarihinde KKTC'ye 30 günlük turist vizesi ile giriş yaptığını ve 13 Ocak 2024 tarihinden itibaren KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler, aranan emareler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.