Kartpostallık kareler

Soğuk ve yağışlı hava adanın hem kuzeyini hem de güneyini etkisi altına aldı. Karpaz, dün sabah saatlerinde dolunun etkisiyle beyaza büründü. Girne’ye bağlı Karşıyaka’da denizde dev hortum çıkarken, Trodos bir buçuk saatte karla kaplandı.

Karpaz bölgesi dolu yağışıyla beyaza büründü.

Doğal güzelliği ile büyüleyen Karpaz’ın manzarası, Şahin Avcil’in objektifine takıldı. Kumyalı, Çavırova ve Mehmetçik arasındaki görüntüler, “Güzelim Karpaz’a güzellik katan manzaralar” olarak sosyal medyada paylaşıldı.

Bu arada Meteoroloji Dairesi yağışların 5 Şubat’a kadar ara ara devam edeceğini duyurdu. Meteoroloji Dairesi’nin 31 Ocak 06 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava, 2 ve 6 Şubat tarihlerinde parçalı bulutlu, diğer günler sağanak veya gök gürültülü yağmurlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 13- 16 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli bugün ve yarın fırtınamsı esecek.

Denizde dev hortum

Öte yandan şiddetli rüzgarın etkisiyle Karşıyaka açıklarında denizde hortum oluştu. Dronebook tarafından çekilen dev hortum sosyal medyada paylaşıldı.

Trodos karla kaplandı

Güney Kıbrıs’ta bulunan Trodos dağları, dün sabah meydana gelen kar yağışıyla beyaza büründü. Kar Yaklaşık bir buçuk saatte Trodos yeniden karla kaplandı.

Güneydeki internet haber sitelerine göre, kar yağışı gün içerisinde yüksek kesimlerde kar veya karla karışık yağmur şeklinde devam etti. Birçok kişi sosyal medya hesaplarından Trodos’taki kar fotoğraflarını paylaştı.

Bu arada Rum Polisi, Trodos'a çıkacak olan araçlara sınırlama getirdi. Buna göre Trodos'a sadece 4 çekişli ve zincirli araçlar çıkacak.