Polis peşinde

Gönyeli’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ‘Derin Zula Operasyonu’ kapsamında kümese uyuşturucu sakladığı tespit edilerek tutuklanan Hüseyin Gökçeoğlu Soygazi hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının uyuşturucu sattığına dair ihbar alındığı ve evine baskın yapıldığı açıklandı. Evde ve bahçede arama yapıldığı, narkotik köpeği Lili’nin kümese tepki vermesiyle gömülü uyuşturucunun bulunduğu açıklandı. Zanlının suç ortağının arandığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Hüseyin Gökçeoğlu Soygazi’nin tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna ve satışını yaptığına dair bilgi alındığını belirtti. Polis, alınan bilgi üzerine zanlının ikametgahına yapılan baskında banyo odasının camından yarım gram hintkenevirini attığını ve evin kapısını açmadığını anlattı. Polis, kapının zorla açıldığını ve ikametgahta tütünle karışık 100 miligram ağırlığında hintkeneviri ve öğütücünün bulunup emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis, ikametgahın bahçesinde de arama yapıldığını, narkotik köpeği Lili’nin kümese tepki vermesiyle gömülü hadle 35 gram kokain, 4 gram hintkeneviri ve öğütücünün bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, aranan bir kişi olduğunu söyleyerek, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.