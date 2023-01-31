Çok sayıda eşya ele geçirildi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nde, bir ev ve ambar içerisinden çok sayıda değerli eşya çalındığı bilgisini alan Adli Şube ve Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, düzenlediği 3 ayrı eş zamanlı operasyon sonucu Mevlit Özkuaylı, Onur Tiken ve Ömer Faruk Elibol’u yakaladı. Zanlılar dün tutukluluk talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hakan Özçürümez, 26 ve 28 Ocak tarihleri arasında, Yeniboğaziçi’nde M.K’ye ait ev içerisine arka kapıdan girildiğini ve bir adet LC televizyon, tost makinesi, kahve makinesi, su kettle ve ütü çalındığını açıkladı. Polis, yine Yeniboğaziçi’nde U.Z’ye ait ambarın kilidinin hasara uğratılarak açıkdığını ve ambar içerisinden bir adet jenaratör, odun makinesi ve ot kesme makinesi sirkat edildiğini bildirdi.

Eş zamanlı operasyonlar

Gazimağusa’da bir kuaör içerisinde televizyon, tost makinesi, ütü ve mikro dalga fırının bulunduğunu ve mesele ile ilgili mahkeme huzurundaki zanlıların evine, 3 ayrı ekip oluşturarak eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdiklerini açıklayan polis, Mevlit Özkutaylı’nın evinde, mikro dalga fırın, tost makinesi, ütü, televizyon ve jenaratör bulunarak emare alındığını belirtti. Polis zanlı Onur Tiken’in evinde, 2 çift ayakkabı, cep telefonu kulaklığı, 2 adet küpe, bir adet bilezik, kolye yüzük bulunduğunu, zanlı Ömer Faruk Elibol’un evinde ise televizyon, soba, saç kurutma ve saç düzleştirme makinesi, dürbün, muhtelif sayıda içki ve muhtelif diğer eşyaların bulunarak emare alındığını açıkladı.

Soruşturma derinleşti

Zanlıların evinde bulunan emarelerden, başka evlere de girdiklerinin kuvvetle muhtemel olduğunun anlaşıldığını belirten polis, soruştumanın KKTC geneline yayılacağını ifade etti ve mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.