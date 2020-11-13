Kulüplerden futbolculara kınama

Kulüpler Birliği yayınladığı basın bildirisinde federasyon önünde tabutlu eylem yapan futbolcuları kınadıklarını açıkladılar.

Yapılan açıklamada şöyle denildi;

“10/11/20 tarihinde bazı futbolcuların KTFF önüne tabut koymaları bunu KTFF’nin kulüplerin ve ülkemiz futbolunun öldüğü ve gömüldüğü anlamına gelmektedir. Bizler kulüp başkanları ve kulüpler olarak yapılanları doğru bulmayıp bu olayı şiddetle kınıyoruz.

Yaklaşık 20 gündür federasyon başkanı Hasan Sertoğlu’nun Sağlık Bakanlığına yazmış olduğu yazının cevabını alamayıp hal böyleyken ülke futbolunun nasıl başlayacağı ortada. Esas sorumluları hükümet ve Sağlık Bakanlığıdır. Bu ülke futbolunun bunca zamandır yükünü çeken KTFF ve kulüplerdir önemli olan bugünü değil yarınlarımızın geleceğini kurtarmak ve devamlılığını sağlamaktır. Biz kulüpler birliği ve kulüpler olarak dün nasılsa bugünde aynen 25/09/20 tarihinde KTFF’ye vermiş olduğumuz yetkinin arkasında olduğumuzu ve bu süreçte verilen yetkinin sonuna kadar arkasında durulmasını isteriz. Ülke olarak geçtiğimiz bu zor süreçten herkesin birlikte hareket etmesi ve güçlü olmasıdır. Bu gibi hareketler fayda değil zarar sağlar birlik beraberlik ve gelecek adına bu yapılanların doğru olmadığını ve bundan sonra da yapılmamasını arzu ederiz.”