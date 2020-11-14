Solunum cihazı MÜSİAD Expo 2020’de sergileniyor

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İnovasyon Merkezi tarafından geliştirilen yoğun bakım solunum cihazı, 18-21 Kasım’da Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek “MÜSİAD Expo 2020” fuarında ilk kez sergilenecek.

Verilen bilgiye göre; yazılım, donanım ve tasarımı tamamen YDÜ bünyesinde yapılan solunum cihazı, 6 aylık bir araştırma geliştirme süreci sonunda kullanıma hazır hale getirildi.

Bütün dünyayı etkisi altına olan Covid-19’la mücadelede sahip olunan solunum cihazı sayısının önemine vurgu yapan YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, YDÜ mühendislerince geliştirilip, seri üretime hazır hale getirdikleri solunum cihazının seri üretiminin 2020 bitmeden başlayacağını söyledi.

Günsel, “YDÜ ve Girne Üniversitesi bilim insanları ile üniversite hastanelerimizin doktorları, Günsel mühendisleri, inovasyon ekiplerimiz, 3D Laboratuvarı ve mühendislerimiz, salgının başladığı ilk günlerden itibaren yoğun bir çalışma ile Covid-19 salgınıyla mücadelede en ön safta yer almaya devam ediyor” ifadesini kullandı.

Solunum cihazlarının hasta sağlığını doğrudan etkilediğini ve hata payına yer olmadığını belirten YDÜ İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi Müdürü Ahmet Çağman, seri üretime hazır hale getirdikleri solunum cihazının, oluşturulan simülasyon ortamında, doktor kontrolünde gerçekleştirilen bütün testleri geçerek başarısını kanıtladığını ifade etti.