EMAA ve LTB işbirliğinde Dr. Fazıl Küçük Parkına 6 heykel yapılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) arasında Taşkınköy’de bulunan Dr. Fazıl Küçük Parkına yerleştirilmek üzere toplam 6 heykel yapımı için işbirliği protokolü imzalandı.

EMAA’nın AB Finansmanı ile yürüttüğü “Herkes İçin Sanat” projesi kapsamında gerçekleşecek heykel çalıştayı ve park düzenlemesi konusunda hazırlanan işbirliği protokolüne, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile EMAA Yönetim Kurulu Başkanı Gökçe Keçeci imza koydu.

Dr. Fazıl Küçük Parkına toplam 6 heykel için teklif kabul edilecek ve heykeller telif hakkı ödenerek söz konusu alana kalıcı olarak yerleştirilecek.

LTB’den verilen bilgiye göre; hazırlanan protokol çerçevesinde, seçilen sanatçılar, bir aylık rezidans programı süresi boyunca belirlenen alanda çalışacak ve üretim desteği alacak.

Harmancı: Güzel bir örnek sergiledik

LTB Başkanı Mehmet Harmancı imza töreninde yaptığı konuşmada, LTB ile EMAA’nın kadim dost olduğunu ve kültür sanat alanında birçok önemli projeye imza attığını söyledi. Heykellerin yerleştirileceği park konusunda ortak karar sonucunda Dr. Fazıl Küçük Parkının seçildiğini belirten Harmancı, “EMAA ile hayata geçireceğimiz bu proje ile bizler heykellerin şehrimize nasıl yerleştirilmesi gerektiğinin güzel bir örneğini sergiledik” dedi.



Keçeci: Harmancı’ya teşekkür edildi

EMAA Yönetim Kurulu Başkanı Gökçe Keçeci ise EMAA ile LTB’nin örnek ve güzel bir işbirliği içerisinde olduğunu belirterek, derneklerine yaptığı desteklerden dolayı Başkan Harmancı’ya teşekkür etti.

Son başvuru tarihi 12 Şubat 2021

Başvuru sahiplerinden, EMAA “Herkes İçin Sanat” projesi kapsamında kalıcı, alana özgü, kamusal sanat örneklerini de dahil edecekleri, yeni, yaratıcı ve özgün heykel çalışması ile teklif vermeleri isteniyor.

EMMA, çalıştaya Kıbrıs adası üzerinde yaşayan sanatçılar ve/veya sanat çalışmalarında bulunan yaratıcı insanların başvuruda bulunabileceğini belirtti.

Açıklamaya göre, kişilerin başvuru dosyalarını en geç 12 Şubat 2021,Saat 24.00’a kadar emaa.art.for.all@gmail.com iletişim adresine iletmesi gerekmekte. Sadece e-posta veya kargo yoluyla yapılan başvurular kabul edilecek. Eksik başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Sonuçlar sanatçılara e -posta yolu ile bildirilecek.