Tecavüz davası.. Doktor raporu: "cinsel bulgu var’

Lefkoşa’da kendi evinde kız arkadaşını darp edip, tecavüz ettiği öne sürülen Kelvin İnogbenejole şikayet üzerine tutuklandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Şikayetçi kızın doktor kontrolünden geçirildiği, darp izine rastlanmadığı ancak tecavüz bulguları tespit edildiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 28 Haziran 02.15 sıralarında kız arkadaşına tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandığını söyledi. Polis, şikayet üzerine tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, olay yerinden emareler alındığını ve kızın doktor kontrolünden geçirildiğini aktardı.

Polis, doktor kontrolünde kızın vücudunda darp ve cebir izine rastlanmadığını ancak cinsel saldırı bulgusu tespit edildiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul ederken, zanlının avukatı tecavüz ve darp iddialarının doğru olmadığını savundu.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2020, 10:39