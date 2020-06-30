Türkiye'de can kaybı 5 bin 115

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Haziran 2020 günlük Coronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de Coronavirüs’ten son 24 saatte 18 kişi hayatını kaybetti, bin 374 yeni vaka tespit edildi. Türkiye'de son 24 saatte bin 374 kişiye yeni tip Coronavirüs (Covid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 198 bin 613, can kaybı 5 bin 115 oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 51 bin 14 test yapıldı, bin 374 kişiye Coronavirüs tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta yaşamını yitirdi, bin 214 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 331 bin 158, vaka sayısı 198 bin 613, can kaybı 5 bin 115 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 18, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 375, toplam iyileşen hasta sayısı ise 171 bin 809 oldu.

İki ilde daha maskesiz dolaşmak yasaklandı

Bu arada Coronavirüs tedbirleri kapsamında Çankırı ve Niğde'de maske takmak zorunlu hale getirildi. Çankırı'da, Covid-19 tedbirleri kapsamında bugünden itibaren maskesiz dolaşmak yasaklandı.

Çankırı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Coronavirüs salgını nedeniyle dünyada can kaybı ve vaka sayısının artmaya devam ettiği belirtildi.

Çankırı'da vatandaşlara maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik konusunda gerekli hassasiyeti sürdürmeleri hususunda bilgilendirme yapıldığı ancak bu konuda gereken hassasiyetin gösterilmediği ve vaka sayısındaki artışın devam ettiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle İl Hıfzıssıhha Kurulu 29.06.2020 tarihi saat 24.00’ten itibaren ilimiz genelinde vatandaşlarımızın tamamının ikametleri haricindeki kamu binaları, pazar yerleri, bahçe, bulvar, cadde, sokak gibi tüm kamusal alanlarda ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanılmasının zorunlu olduğuna karar vermiştir. Alınan karara uymayan vatandaşlarımıza, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. ve diğer maddeleri gereğince para cezası verilecektir."

Niğde’de başlıyor

Niğde Pandemi Kurulu, 1 Temmuz'dan itibaren il genelinde maske takma zorunluluğu kararı aldı.

Yeni tip Coronavirüs salgınının önlenmesi için oluşturulan İl Pandemi Kurulu, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında toplandı.

Toplantıda konuşan Şimşek, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski en aza indirmek adına birçok tedbiri hayata geçirdiklerini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2020, 10:14