Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye sedyeyle getirildi

Hüseyin ÇİÇEK

Girne-Tatlısu anayolunda meydana gelen trafik kazasında Kemal Aydın ile eşi Ayla Aydın’ın ölümüne neden olan sürücü Harun Çetin’in dün ambulans ile mahkemeye getirildi, sedyede duruşmaya çıkarıldı.

Sağ ayağındaki kırık nedeniyle bir süre Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören zanlı, teminat duruşmasının ardından cezaevine gönderildi.

Mahkemeye meseleyi aktaran Trafik Şube’de görevli polis çavuşu Mustafa İskender, zanlı Harun Çetin’in, 15 Haziran 2020 tarihinde, yönetimindeki araç ile, Tatlısu’dan Girne istikametine seyrettiği esnada, dikkatsizliği sonucu sağ şeride geçerek Şaban Ateş yönetimindeki araç ile yüz yüze çarpıştığını söyledi. Polis, kaza sonucu Kemal Aydın’ın olay yerinde, eşi Ayla Aydın’ın ise kaldırıldığı hastanede 8 gün sonra yaşamını yitirdiğini ifade etti.

İskender, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ağır ceza mahkemesinde yargılanacağını ve hapislik cezası almasının kuvvetle muhtemel olduğunu ifade etti.

Ülkede turist vizesi ile bulunuyor

İskender, ülkede turist vizesi ile bulunan zanlının, davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, davaları görüşülünceye değin bir ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.