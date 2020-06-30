Sosyal medyaya denetim geliyor

Meclis Genel Kurulu’nda 6 yıldır bekleyen Bilişim Suçları Yasası, dün oy çokluğu ile kabul edildi.

Yasaya TDP, red, CTP-DP-HP-UBP ve YDP evet oyu verdi. Yasanın yürürlüğe girmesiyle sanal ortamda işlenen suçlara para veya hapis ya da her ikisi birden verilebilecek.

Tasarıyla ilgili söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bilişim Suçları Yasa Tasarısı’na emek veren herkese teşekkür etti.

TDP Milletvekili Zeki Çeler’in değindiği noktayı önemsediğini ve bu konuda kısa bilgi vermek istediğini söyleyen Erhürman, yasa uyarınca bilgisayar ve diğer iletişim araçlarına el konulmasıyla, bu cihazların içeriğinin başka amaçlarla kullanılabileceği endişesinin yaşanmaması gerektiğini çünkü diğer yasalarla bunun da düzenlendiğini kaydedildi.

Atakan: Önemli bir boşluğu dolduracak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da, uzun zamandır tartışılan, konuşulan ve gelişen teknoloji ile bir ihtiyaç olarak ortaya çıkan yasa tasarısının ortaya çıkmasında gelmiş geçmiş katkı koyan bütün paydaşlara teşekkür etti.

Hemen hemen her görüşün dinlendiğini, alındığını ve bir karşılık bulduğunu ifade eden Atakan, yasa tasarısının çok önemli bir boşluğu dolduracağına inanç belirtti.

Bazı maddeler değişti

Atakan’ın konuşmasının ardından yasa önerisinin madde madde görüşülmesine geçildi. Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, burada söz alarak, yasa tasarısında yapılmasını istediği değişiklikleri milletvekillerinin bilgisine getirdi.

Genel Kurul, önerileri oy çokluğuyla kabul etti.



Denktaş: Klavye kahramanlığı ortadan kalkacak

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş da, komite üyelerini çalışmalarından ötürü kutlayarak, yasa tasarısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Denktaş, bu yasanın yürürlüğe girmesiyle eski “klavye kahramanlığının” ortadan kalkacağını, artık herkesin istediğini kolayca başkasına hakaret yazamayacağını, söyleyemeyeceğini ifade ederek, ayrıca izinsiz sanal bet gibi konularda daha etkin mücadele edilebileceğini kaydetti.

Uluçay: İyi bir hamle

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da, komitenin çok yoğun bir tempoyla çalışarak, uzun yıllardır bekleyen yasanın hayat bulmasına katkı sağladığını belirtti ve “ülke için iyi bir hamle oldu, tebrik ederim” dedi.