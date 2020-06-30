"Namusum için" dedi ama çaldığı paralar bulundu

Suna ERDEN

Gönyeli’nin Yenikent bölgesinde tek başına yaşayan 83 yaşındaki Veysi Akdeniz’i işkence ile öldüren Türkmenistanlı Azat Nurmamedov dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada cinayetle ilgili yeni detaylar aktarıldı. Zanlının Akdeniz’i bıçaklamasının yanı sıra vücuduna tekme attığı, kafasına tava ile vurduğu, 2 bin TL, 10 dolar, 465 Sterlin, 555 Euro, iki bankamatik karttı ve banka dekontlarını çaldığı da ortaya çıktı.

Soruşturma amaçlı ek süre istenirken, söz hakkı alan zanlı, “Namusum için öldürdüm” dedi.

Soruşturma devam ediyor

Cinayet soruşturmasını yürüten polis, zanlı Azat Nurmamedov’un Yeniknet’te yaşayan 83 yaşındaki Veysi Muslu Akdeniz’i öldürdüğünü söyledi. Polis, zanlının bıçağı Akdeniz’in karnına bir kez soktuktan sonra başını defalarca mermer zemin üzerine vurup, boğazını sıkarak öldürdüğünü anlattı. Polis, zanlının ayıca Akdeniz’e tekme attığını, öldürmeden önce kafasına tava ile vurduğunu da söyledi.

Polis, olaydan sonra kaçan zanlının Lefkoşa’da saklandığı evde tespit edilip, tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının sorgusunda suçunu kabul edip, gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Polis, Akdeniz’e otopsi yapıldığını, ölüm nedeninin delici / kesici alet yaralanması sonucu gelişen iç organ yaralanması, iç ve dış kanama, künt kafa ve göğüs travması, beyin kanaması olduğunu belirlediklerini kaydetti.

Öldürdükten sonra parasını çaldı

Polis, zanlının cinayetin ardından Akdeniz’e ait 2 bin TL, 10 Dolar, 465 Sterlin, 555 Euro, iki bankamatik karttı ve banka dekontlarını çaldığını belirtti. Polis, banka dekontları ve kartların Ortaköy bölgesinde tespit edildiğini açıkladı. Polis, alınması gereken ifadeler olduğunu, olay mahalli ile çevresinde bulunan kamera kayıtlarının inceleneceğini ayrıca zanlının ifadesinde belirttiği bir takım iddialarının araştırılacağını ifade ederek, 8 gün ek süre istedi.

Namusum için yaptım

Mahkeme hakkında planlı adam öldürme suçundan soruşturma başlatılan zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verirken, söz hakkı verilen Azat Nurmamedov, “Bu işi namusum ve şerefim için yaptım. Telefonda ses kaydım var. İşin içinde başka hiçbir şey yoktur” iddiasında bulundu.