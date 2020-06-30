SÜTEK: Süt kalitesizdi almadık

Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), süt fazlalığı nedeniyle üreticinin sütünün alınmadığına yönelik sosyal medyada yer alan iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

SÜTEK’ten yapılan açıklamada, bir üreticinin köy meydanında sütlerini dökme eyleminin süt fazlalığından dolayı sütlerin alınmamasıyla ilgili olmadığı, kalite açısından imalata uygun olmayan sütlerin alımının durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, özellikle son günlerde çiğ sütün pazarlanmasında yaşanan sıkıntıların, ülkede oluşan süt fazlalığı ve buna bağlı olarak sütlerin dökülme riski olduğu ifade edildi.

Açıklamada, SÜTEK’in şu ana kadar süt dökmediği kaydedilerek, dün sosyal medyaya yansıyan bir üreticinin sütlerinin alınmaması ve köy meydanında yapmış olduğu eylemin, süt fazlalığı dolayısıyla alınamayan sütlerin dökülmesi ile ilgili olmadığı ifade edildi.