Ara bölgede yangın çıktı

Lefkoşa’nın güneyinde eski Lefkoşa Uluslararası Havalimanı yakınlarında başlayan yangın ara bölgeye yayıldı. Yangına, itfaiye ekipleriyle birlikte BM müdahale ediyor.

Rum tarafında öğle saatlerinde kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangının büyüyerek, ara bölgede eski Lefkoşa Uluslararası Havalimanı’nın bulunduğu alana yayıldı.

Rum itfaiyesinden yapılan açıklamada, yangına, BM Barış Gücü eşliğinde Rum itfaiyesine bağlı 4 araçla müdahale ediliyor.

Yangının çıktığı bölgede bulunan köpek barınağının her ihtimale karşı boşaltılması için gönüllülere çağrı yapılıyor.