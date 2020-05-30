Güney’de çalışanlar eylem kararı aldı

Bakanlar Kurulu’nun dün gerçekleştirdiği toplantısının ardından açıklanan kararların arasında Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türklerin taleplerinin değerlendirilmediğini gözlemleyen işçiler, eyleme gidiyor...

Somut bir adımın atılmamış olmasını protesto edecek “Güney’in Emekçileri” 2 Haziran Salı günü saat 11.00’de Cumhuriyet Meclisi önünde toplanacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada geçişlerin sadece kendilerinin sorunu olmadığı, “Kıbrıs sorunundan kaynaklı” bir problem olduğu vurgulanarak halka destek çağrısında bulunuldu.