Yaklaşık 8 saat süren Bakanlar kurulu toplantısı sonrası, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Kudret Özersay, alınan kararları kamuoyuna açıkladı.
Özersay, “Gece sokağa çıkma yasağı, 1 Haziran’dan itibaren uzatmama kararı aldık, yasak kalkıyor" dedi.
kudret Özersay, "Maske konusundaki zorunluluk devam edecek.” açıklamasında bulundu.
Kurulun aldığı karara göre “süpermarketler 22:00'ye kadar açık kalabilecek”
Bakanlar kurulu kararları
“Gece sokağa çıkma yasağı 1 haziran’dan itibaren kalkıyor”
Yaklaşık 8 saat süren Bakanlar kurulu toplantısı sonrası, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Kudret Özersay, alınan kararları kamuoyuna açıkladı.
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