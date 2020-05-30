Bakanlar kurulu kararları

“Gece sokağa çıkma yasağı 1 haziran’dan itibaren kalkıyor”

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Yaklaşık 8 saat süren Bakanlar kurulu toplantısı sonrası, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Kudret Özersay, alınan kararları kamuoyuna açıkladı.
Özersay, “Gece sokağa çıkma yasağı, 1 Haziran’dan itibaren uzatmama kararı aldık, yasak kalkıyor" dedi.
kudret Özersay, "Maske konusundaki zorunluluk devam edecek.” açıklamasında bulundu.
Kurulun aldığı karara göre  “süpermarketler 22:00'ye kadar açık kalabilecek”

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2020, 12:07
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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