Yunanistan Kıbrıs’tan yolcu kabulüne başlıyor

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Yunanistan Turizm Bakanlığının “Kıbrıs’ın” 15 Haziran’dan itibaren, Atina ve Selanik’e yönelik uçuşlarla, Yunanistan’a ziyaretçi gönderebilecek 29 ülke arasında bulunduğunu açıkladığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi haberinde, yaz aylarının geldiğini, Kıbrıslı Rumların en nihayetinde seyahat edeceğini ve bir yıl daha Yunanistan’ı tercih edeceklerini yazdı.

Seyahat organizatörlerinin, Yunan adalarına yönelik paketlerini açıklamaya başladıklarını yazan gazete, seyahat paketlerinin, 10 Temmuz ve sonrası için sunulmaya başladığını ekledi.

Alithia ve diğer gazetelerde yer alan bir haberde ise, Larnaka ve Baf havalimanlarının yolcu kabul etmeye hazır oldukları ve gerek yolcular, gerek de çalışanlar için gerekli tüm koruma önlemlerinin alınmakta olduğu ifade edildi.

Rum tarafındaki havalimanlarının 9 Haziran tarihinden itibaren sıkı hijyen önlemleri altında faaliyete başlayacaklarını yazan gazete, havalimanlarına yalnızca yolcular ve havalimanı personelinin girebileceğini kaydetti.