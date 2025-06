Güneyden pahalıyız

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’da faaliyet gösteren kasaplar bu bayram kurbanlık satışının çok az olduğunu söyledi. Et satışlarının da düşük seyrettiğini belirten kasaplar, bunu fiyatların yükselmesine bağladı. Canlı hayvana zam yapılmasından dolayı et fiyatlarının arttığını ifade eden kasaplar, kuzu şişin kilosunun 900 liraya çıktığını dile getirdi. Vatandaşlar, fiyatlar attığı için halkın et almak için Güney Kıbrıs’ı tercih ettiğini dile getirdi.

Ne dediler?..

Bayram Sarı

“Bu bayram kurban satışları yok denecek kadar azdı. Et satışları da beklenen gibi olmadı. Güney Kıbrıs’ta kuzu ve dana etki daha ucuz olduğu için insanları oraya gitmeyi tercih ediyor. İşlerimiz neredeyse durma noktasına geldi. Bizde hem canlı hayvan hem et güneyden daha pahalı. Ayrıca bayrama yakın fiyatlar da artınca halk iyice güneye kaydı. Havyanı pahalıya alıyoruz ama satış yapamıyoruz. Bu nedenle fazla kesim yapmıyoruz.”

Ahmet Onbaşı

“Kurbanlık satmaktan vazgeçtim. Eskiden 40 kurban bazlardım, şimdi gelene yok diyorum. Çünkü kuzuyu kaça alacağımı bilmiyorum ki fiyat belirleyeyim. 300 lira olan canlı kuzu bayrama yakın 350 liraya çıktı. Durum böyle olunca da kasaplar isyan etti. Rum tarafına gidenlerin çoğu maddi durumu iyi olan insanlardır. Maddi durumu iyi olmayanlar gidemiyor.”

Ali Onbaşı

“Et satışlarımız iyi gitmiyor. Halkın çoğu güneye gitmeyi tercih ediyor. Çünkü güney bizden daha ucuz. Üretici canlı hayvana zam yapınca bu et fiyatlarına yansıdı. Canlı havyan 300 liraydı ama bayrama yakın 320-340 liraya çıktı. Biz de fiyatlara yansıtınca halk daha çok güneye yöneldi. Bu gidişle kuzeyde et alan kalmayacak. Bu nedenle üretici de elini taşın altına koymalıdır.”

Azmi Erkasapoğlu

“Bu bayram sipariş dahi almadım. Kurban satışı çok az oldu. Et satışları da düşük. Bu et fiyatlarından kaynaklanıyor. Son bir ayda et fiyatında yüzde 15 fiyat artışı oldu. Bunun nedeni canlı hayvan fiyatının artmasıdır. Kuzu kilosu 300 liraydı, 350 liraya kadar çıktı. Biz önceden canlı hayvan aldığımız için fiyat artışına gitmedik ama birçok kasap artış yapmak zorunda kaldı. Kuzu kilosu 900 liraya kadar çıktı, marketlerde ise bin 200 liraya kadar satılıyor.”