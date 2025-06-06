58 yaşındaydı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da seyir halindeyken rahatsızlanarak, kaza yapan 58 yaşındaki Argun Tünay hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk babası Tünay’ın zamansız vedası sevenlerini üzdü.

Polisin açıklamasına göre; Tünay, dün saat 11.00 sıralarında yönetimindeki ND 768 plakalı salon araçla seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan ZH 672 ve SR 010 plakalı araçlara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle SR 010 plakalı araç ise geriye doğru hareket edip, gerisinde park halinde bulunan PL 250 plakalı salon aracın ön kısmına vurdu.

Kaza sonucu ağır yaralanan Tünay, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Argun Tünay’a yapılan otopside, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Polisin soruşturması sürerken, Tünay’ın direksiyon başında rahatsızlandığı belirtildi.

