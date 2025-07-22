BM’den yardım istendi

Beş Kıbrıslı Rum’un KKTC’de casusluk şüphesiyle cumartesi günü tutuklanmaları Rum basınında geniş yer buldu.

Alithia gazetesi: “Beş Kıbrıslı Rum İşgal Bölgelerinin Hapishanesinde” başlığı altında verdiği haberinde, beş Kıbrıslı Rum’un cumartesi günü KKTC’de tutuklanmalarına yer verirken, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın “devreye girdiğini” yazdı.

Gazete, Kıbrıslı Rumların izinsiz olarak bir turistik tesise girdiklerini ve tasar-ruflarında haritalar, inşaat şirketlerinin ve müdürlerinin listesi gibi emareler bulunduğunu belirterek Kıbrıs Türk basında çıkan haberleri yansıttı.

Habere Göre Rum Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Teodoros Gotsis ise dün yaptığı açıklamada, bakanlığın BM’yle iletişim halinde olduğunu açıkladı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: İşgal Bölgelerinde 5 Kıbrıslı Rum Casusluk Suçlamasıyla Tutuklandı.

Fileleftheros: Beş Kıbrıslı Rum Atilla Hapishanelerinde.

Politis: Beş Kıbrıslı Rum Tutuklandı.