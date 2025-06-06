Yeni kapı şart oldu

Ömer KADİROĞLU

Çile kapısına dönen Metehan’da dün yine uzun araç kuyruğu oluştu. Kurban Bayramı arifesi olması nedeniyle güneye alışveriş yapmak için gidenler, sıcak havada bir saate yakın bekledi. Özellikle özel günlerde ve bayramlarda Metehan’da uzun kuyruklar oluştuğunu belirten vatandaşlar, yetkililere mesaj verdi. Vatandaşlar; yeni sınır kapılarının açılmasını bir kez daha ile getirirken, bu konuyla ilgili adım atılmasını talep etti.

Ne dediler…?

Aliye Naimoğluları

“Bayramda Rum tarafına gideceğimiz için seyrüsefer çıkartmak için geçiş yapıyorum. Çok kısa bir iş için 40 dakikadır burada geçiş yapmak için bekliyorum. Yetkililere bir şey söylesek de ne yazık ki dinlemeyecekler. Metehan Sınır Kapısı’na alternatif bir kapı açılmalı veya Metehan genişleterek geçişleri kolaylaştıracak adımlar atılmalı.”

Halil Yusuf Ünveren

“Bayram dolayısı ile bir alışveriş yapmak ve değişiklik olması adına güneye geçmek istedik ancak uzun süredir bekliyoruz. Keşke bir kapı daha olsa evrakları çıkartmak için daha kolay yollar olsa da bu zorluğu yaşamasak. 38-40 derece havada 40 dakikadır geçiş yapmak için bekliyoruz ve kesinlikle yeni kapılara ihtiyaç vardır.”

Mithat Küçükakçalı

“Güneyde çalışıyorum ve geçiş yapmak için Metehan Sınır Kapısı’nı kullanıyorum. Bayram dolayısıyla ciddi bir kalabalık yaşanıyor ve geçiş yapmak için yarım saati aşkın bir süredir buradayım. Bazı günlerde burada benzer durumlar yaşanıyor. Beklentimiz daha fazla sınır kapısının açılmasıdır. Lefkoşa’da araçlı geçişler için kullanılan tek sınır kapısı Metehan olması nedeniyle yaşanan bu yoğunluk yeni bir kapının daha açılması ile rahatlayacaktır.”

Güner Ustam

“Güneye ruhsat çıkarıp geri dönmek için geçiyorum ve yaklaşık bir saattir burada bekliyorum. Burada sürekli olarak bu sorun yaşanıyor. Bu konu ile ilgili bir şey yapılmadığı için çözüleceğine inancım yoktur. Yeni sınır kapıları açılarak Metehan Sınır Kapısı’nın yoğunluğu azaltılabilir.”

Soyer Kolozali

“Güneye arkadaşlarımla alışveriş yapmak için geçiyorum. Bu tarafta bulamadığımız ürünleri güneyde bulabiliyoruz. Bana göre kuzey, güney diye bir ayrım yoktur. Adanın tümü hepimizindir. Maalesef bir çözüm olmaması ve bizi yönettiğini sananların doğru düzgün müzakere edememeleri bizleri bu sıkıntılara sokuyor. Bugün 40 dakikadır burada geçiş yapmak için kuyrukta bekliyoruz. Alayköy veya Küçük Kaymaklı tarafından yeni kapıların açılması gerekiyor.”

Erkan Akın

“Güneye alışveriş yapmak için geçiyorum. Yaklaşık yarım saat, 40 dakikadır burada geçiş yapmak için bekliyoruz. Yetkililerden beklentimiz insanların hayatlarını kolaylaştırmak adına adımlar atmalarıdır. Bunun zamanı çoktan geldi ve geçti. Burada Rum tarafı ile görüşerek ayrı bir kapının konuşulup çözülmesi gerekiyor. Metehan’da iş çığırından çıkmış vaziyettedir. Bu tam bir rezilliktir ve kimsenin işine gelen bir durum değildir.”

İlayda Mercan

“Güneye gezmek ve denize girmek için gidiyoruz. 24 dakikadır burada bekliyoruz. 24 dakikada 100 metre ilerleyebildik ve daha geçiş noktasına bayağı mesafe vardır. Metehan Sınır Kapısı’nda bu sorun bir süredir yaşanıyor. Yeni sınır kapılarına ihtiyaç vardır. Yetkililerden bir beklentimiz yoktur çünkü halkın beklentilerini karşılayamıyorlar.”

Serkan Atahan

“Güneyde çalıştığım için geçiş yapıyorum ancak 45 dakikadır burada bekliyorum. Yeni kapılara ihtiyaç var çünkü buradan geçiş yapmak isteyenler büyük bir zorluk yaşıyor. Yetkililerden bir şey yapmadıkları için artık bir şey de beklemiyoruz.”

Mehmet Kofalı

“Güneye havaalanına gitmek için geçiyorum ancak hava çok sıcak ve yarım saati aşkın bir süredir burada bekliyoruz. Bu yoğunluk sürekli burada yaşanıyor ve çözülemiyor. Böyle küçük bir sorunu çözemeyen akıl Kıbrıs sorununu nasıl çözecek merak ediyorum. Yeni kapılara ihtiyaç var ve bunun üzerine giderek çözmeleri gerekiyor.”