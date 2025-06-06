Vahim bir suç işledi

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat bölgesinde ev arkadaşı olarak yanına aldığı 23 yaşındaki Ç.T.’ye (K) cinsel saldırıda bulunan 23 yaşındaki Berkan Etçibaşı hakkındaki dava karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan Yargıç; Berkan Etçibaşı’nın 21 Mart 2024 tarihinde saat 02.30 sıralarında Haspolat Belediye Evleri’ndeki ikametgahı içerisinde ev arkadaşı Ç.T.’nin elleri ve ayaklarını tutarak, yatağın üzerine bastırdığını, bağırmaması için elleriyle ağzını kapattığını, giydiği kıyafetleri çıkarmaya çalışıp göğüslerini ellediğini, dudaklarından öperek cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Yargıç; sanığın o esnada cinsel organını çıkartıp eşofman üzerinden genç kadına sürterek, cinsel tacizde bulunduğunu ifade etti.

Ağır ceza yargıcı; fiziksel şiddet kullanılarak işlenen cinsel saldırı suçunun 4 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü söyledi.

Toplum huzuru bozuluyor

Yargıç; “Cinsel suçlar birçok Yüksek Mahkeme kararımızda da belirtildiği üzere toplumun huzurunu kaçıran, toplumda tedirginlik yaratan oldukça ciddi ve vahim suçlar arasındadır. Cinsel suçlar, son dönemde artış gösteren ve buna bağlı olarak da, yakın zamanda Ceza Yasası altında "Ahlaka Aykırı Suçlar" başlığı altında yeniden düzenlenerek suça konu eylemlerin cezalarının artırıldığı; kamuyu

yakinen ilgilendiren, toplumun huzuruna kaçıran, tedirginlik yaratan, toplumda derin yaralar açan ciddi suçlar arasındadır” dedi.

Suçun işleniş şekline değinen yargıç; sanığın ev arkadaşı olan kadına karşı fiziksel şiddet kullanarak yani ellerinden tutup yatak üzerine bastırarak, ona karşı cinsel saldırı suçunu işlediğini söyledi. Yargıç; sanığın cinsel saldırı suçunu birkaç eylem ile gerçekleştirdiğini ifade etti.

Suçun işleniş şekli dikkate alındı

Ağır ceza yargıcı; kararına şöyle devam etti:

“Sanık müştekinin ağzını elleri ile kapatıp bağırmamasını sağlamış, giydiği kıyafetleri çıkarmaya çalışmış; göğüslerini ellemiş, dudaklarını öpmüş, yanağından ısırmıştır. Müştekinin kendi yaşadığı evde uğramış olduğu bu saldırı oldukça ciddi ve vahimdir. Hiç kimsenin rızası olmaksızın bir başka kişinin vücuduna dokunmaya dahi hakkı bulunmamaktadır. Sanığın müştekiye yaşattığı bu olay hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir olay değildir. Suçun işleniş şeklinin vahameti ceza takdirinde sanık aleyhinde ağırlaştırıcı olarak dikkate alınır.”

Yargıç; özellikle suçun ciddiyeti, vahameti ve işleniş şekli değerlendirildiğinde sanığa en uygun cezanın hapis cezası olduğuna karar verdiklerini söyledi. Diğer taraftan sanığın suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı sağlamış olmasını, sanığın sabıkasız oluşunu hafifletici faktör olarak dikkate aldıklarını kaydeden yargıç; sanığı 2 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

