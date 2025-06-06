Şok baskın

Ömer KADİROĞLU

Polisin dün Girne ve Esentepe’de gerçekleştirdiği şok operasyon sonucunda bir adet Kalaşnikof marka tüfek, 16 adet şarjör ve 533 adet canlı merminin yanı sıra 3 çeşit uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan Türk Lirası ve döviz cinsinden para ele geçirildi.

Polis; 48 yaşındaki Fuat Uğraşlı’nın aracında ve ikametgahında gerçekleştirilen operasyon sonrasında meseleyle ilgili olduğuna inanılan Orhan Kahraman ve 29 yaşındaki Saadet Ateş’i de tutuklayarak mahkemeye çıkardı. Son zamanların en büyük operasyonunu gerçekleştiren polis, silah ve uyuşturucunun nereden temin edildiğini araştırıyor.

Silah, mermi, uyuşturucu

Operasyonda tutuklanan zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı. Polis, 4 Haziran 2025 tarihinde saat 16.00 sıralarında, Girne ve Esentepe’de, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından Uzun Yol Operasyonu düzenlendiğini söyledi. Polis, Fuat Uğraşlı’nın içerisinde bulunduğunu aracın ve kaldığı ikametgahın arandığını açıkladı.

Polis, yapılan, bir adet 7,62 mm çapında kalaşnikof marka tüfek ,tüfeğe ait toplam 16 adet şarjör ile 533 adet 7,62 mm çapında canlı mermi, yaklaşık 376 gram ağırlığında hintkeneviri türü, 5 gram ağırlığında eroin türü ve 70 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, iki adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 775 Euro, bin 15 ABD doları, 950 Stg ve 10 bin 420 TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, Uğraşlı’nın yanı sıra yürütülen soruşturma kapsamında suçla bağlantısı olduğu düşünülen Saadet Ateş ve Orhan Kahraman’ın tutuklandığını kaydetti.

Ele geçirilen emarelerin balistik incelemeye gönderileceğini, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini kaydeden polis, 3 zanlının da 3’er gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.