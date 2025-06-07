Restleştiler

ABD Başkanı Donald Trump ve yakın müttefiki Elon Musk’ın arasının açıldığına yönelik spekülasyonlar, ikilinin önceki gün sosyal medyadan sert biçimde kavgaya tutuşmasıyla gerçeğe dönüştü. İkilinin birbirini tehdit etmesinin ardından, aralarında yatırımcı Bill Ackman’ın da bulunduğu ünlü isimler barış çağrısı yaptı. Bunun üzerine cuma günü ABD başkanı ve Musk arasında söz konusu gerginliğin ele alınacağı bir görüşme planladığı iddia edilmişti. Ancak Reuters'a konuşan bir Beyaz Saray kaynağı, Trump'ın Musk ile görüşmek istemediğini söyledi. İki yakın müttefikin arasının açıkça bozulmasına sebebiyet veren şey, Trump'ın “tek büyük ve güzel yasa” diye nitelendirdiği vergi ve harcama yasa tasarısı olmuştu. Tartışmanın odağındaki yasa tasarısı Tesla’nın çıkarlarını zedeleyebilecek uygulamalar getirebileceği belirtiliyor. İki müttefik arasındaki kavganın fitilini Musk’ın yerel saatle salı günü X’te yaptığı bir yorumda yasa için "rahatsız edici bir iğrençlik" nitelemesini kullanması ateşlemişti. O zaman başlayan gerilim perşembe günü açık bir kavgaya dönüştü.

Gerilim uzaya taştı

Trump’ın tehditlerine sert yanıt veren Elon Musk, SpaceX CEO’su, uzaya insan taşıyan Dragon kapsülünü hizmetten çekebileceğini açıkladı.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı gerilimin ardından, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) astronot ve malzeme taşıyan Dragon kapsülünü hizmetten çekme tehdidinde bulundu. Bu tehdit, Trump'ın SpaceX ve Starlink'e verilen devlet sözleşmelerini kesme yönündeki açıklamalarına yanıt olarak geldi. Dragon kapsülü, NASA'nın ISS'ye insan ve kargo taşımak için şu anda sahip olduğu tek Amerikan aracı konumunda. Alternatif olarak geliştirilen Boeing'in Starliner kapsülü ise, başarısız test uçuşları nedeniyle güvenilirliğini kanıtlayamadı ve şu anda yerde bekletiliyor.

Tesla değer kaybetti

Musk ve Trump arasındaki bu gerilim, sadece uzay programlarını değil, aynı zamanda Tesla'nın piyasa değerini de etkiledi. Trump'ın Musk'a yönelik eleştirileri ve devlet desteklerini kesme tehditleri sonrası, Tesla hisseleri yaklaşık yüzde 14 değer kaybederek 150 milyar dolarlık piyasa değeri kaybına uğradı.

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2025, 01:40