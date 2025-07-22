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Yargısı ileride

5 gram metamfetamin türü uyuşturucu maddeyle yakalanan Burak Akdağ teminata bağlandı

Yargısı ileride
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Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, 5 gram metamfetamin ile yakalanan Burak Akdağ dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarılırken, önceden tutuklanan Harun Özer, mesele ile bağlantısı olmadığından serbest bırakıldı.
Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Erkan Çelik; 16 Temmuz saat 16.00 sıralarında, aldıkları bilgi ışığında Burak Akdağ’ın işyerine baskın yaptıklarını ve yapılan arama sonucunda, ofis kısmında, masa üzerinde bulunan çanta içerisinde 5 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde bulduklarını açıkladı.
Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme; zanlının 20 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı bir kefilin, 400 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.
 

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