Zararlı çıktı

Lefkoşa’da çalıştığı iş yeri adına aldığı 5 bin ABD Doları’nı çaldığı iddia edilen Berke Uçar yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının Girne’de faaliyet gösteren bir şirketten iş yeri adına aldığı 5 bin doları muhasebeye teslim etmediği belirtildi.

Soruşturmanın devam ettiği ancak zanlının poliste tutuklu kalmasına gerek kalmadığı belirtilerek, teminat talep edildi.

Mahkeme; zanlının 300 bin TL nakit teminat yatırması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Duruşmada olguları aktaran polis; 4 Temmuz 2025 tarihinde Ortaköy'de faaliyet gösteren bir işletmede makine mühendisi olarak çalışan zanlının iş yeri adına Girne’deki bir işletmeden aldığı 5 bin Amerikan Doları'nı şirket muhasebesine teslim etmeyip, zimmetine geçirmek suretiyle sirkat ettiğini açıkladı.

Polis; olayın 9 Temmuz 2025 tarihinde bildirildiğini, zanlının aynı gün tutuklandığını ifade etti. Polis; zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek süre alındığını söyledi. Soruşturmanın tamamlandı-ğını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve 300 bin TL nakit te-minat yatırmasına emir verdi.