Yargısı ileride

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da muhasebeci olarak çalıştığı şirketten para çaldığı iddia edilen Nureddin Aygen, dün teminat maksatlı mahkemeye çıkarıldı. Zanlı, davaları görüşülünceye kadar teminatla serbest bırakıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hakan Özçürümez, 2024 yılı Şubat ve Haziran ayı içerisinde, zanlının, muhasebeci olarak çalıştığı, Gazimağusa’da, Yunus Nural İnvestment Ltd isimli şirkette, şirketin hesabından, kendi hesabına 5 bin 800 TL, başka bir şahsın hesabına ise bin 600 dolar parayı aktararak müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediğini açıkladı. Özçürümez, zanlının ofiste bulunan bilgisayarına el konulduğunu aktardı. Soruşturmanın, zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını bildiren polis, mahkemeden uygun teminat talep etti.

Avukat Gülistan Çelebi: Müvekkilime komplo kuruldu

Zanlı avukatı Gülistan Çelebi, teminat talebine itiraz etmezken, işyeri tarafından müvekkiline komplo kurulduğunu iddia etti. Mahkeme, zanlının, KKTC vatandaşı bir kefilin 600 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla serbest bırakılmasına emir verdi.

