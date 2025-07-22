banner564

Kokain ele geçirildi

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi uyuşturucu suçlamasıyla tutuklandı

Kokain ele geçirildi
banner616

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda, 23 yaşındaki Khaled Annetsi ile 26 yaşındaki Burhan Can Şemmedi tutuklandı. 
Zanlılar, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla dün sabah mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru; 17 Temmuz saat 15.00 sıralarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin Khaled Annetsi’nin ikametgahı ve kullanımındaki araçta arama yaptığını söyledi. Polis; yapılan aramada yaklaşık 8 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu kalıntısı bulunduğu değerlendirilen metal öğütücü; 3 hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan bin 210 Sterlin, 850 ABD Doları ve 460 Euro nakit para ele geçirildi-ğini açıkladı. Polis; yapılan soruşturma sonucu mesele ile bağlantısı tespit edilen zanlı Şemmedi’nin de tutuklandığını belirtti. Polis memuru; her iki zanlının 18 Temmuz’da mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis; bu süre içerisinde ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini ancak sonucun henüz çıkmadığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini; alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu söyleyen polis memuru, 8 gün ek süre talep etti. Mahkeme; zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi. 

YORUM EKLE
Gönder

banner608

banner474