Kokain ele geçirildi

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda, 23 yaşındaki Khaled Annetsi ile 26 yaşındaki Burhan Can Şemmedi tutuklandı.

Zanlılar, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru; 17 Temmuz saat 15.00 sıralarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin Khaled Annetsi’nin ikametgahı ve kullanımındaki araçta arama yaptığını söyledi. Polis; yapılan aramada yaklaşık 8 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu kalıntısı bulunduğu değerlendirilen metal öğütücü; 3 hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan bin 210 Sterlin, 850 ABD Doları ve 460 Euro nakit para ele geçirildi-ğini açıkladı. Polis; yapılan soruşturma sonucu mesele ile bağlantısı tespit edilen zanlı Şemmedi’nin de tutuklandığını belirtti. Polis memuru; her iki zanlının 18 Temmuz’da mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis; bu süre içerisinde ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini ancak sonucun henüz çıkmadığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini; alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu söyleyen polis memuru, 8 gün ek süre talep etti. Mahkeme; zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.