Başarılı olamadı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 adet uyuştu-ruculu kağıt ile yakalanan Doğan Uğuz ile konu uyuşturucuları satmakla suçlanan Savaş Kadı, dün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlılar hakkında 3 gün ek süre alınırken, Savaş Kadı’nın polisi görünce uyuşturucuyu yutmaya çalıştığı açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Erkan Çelik; 17 Temmuz saat 09.00 sıralarında, Doğan Uğuz’un evinde uyuşturucu madde olduğu ve satışını yaptığına dair bilgi aldıklarını ve saat 11.00 sıralarında baskın yaptıklarını açıkladı. Polis, evde yapılan arama sonucunda; 6 adet sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içeren kağıt bulduklarını aktardı. Polis; ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 210 bin TL, 260 Sterlin, 880 dolar ve 770 Euro nakit paraya da emare olarak el koyduklarını anımsattı.

Analiz sonucu bekleniyor

Polis memuru; yapılan sorgu neticesinde, zanlının, konu uyuşturuculu kağıtları 3 bin TL karşılı-ğında Savaş Kadı’dan aldığını itiraf ettiğini anlattı. Polis; Savaş Kadı’nın da, evinin önünde tespit edildiğini ve polisi fark ettiği esnada, elinde tutmakta olduğu uyuşturucu içeren kağıt parçasını yutmaya çalıştığını; ancak makul güç kullanılarak konu uyuşturuculu kağıdın ele geçirildiğini mahkemeye hatırlattı. Soruşturmanın sürdüğünü ve beklenen analiz sonuçlarının olduğunu bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme; zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.