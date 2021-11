Güneye gidip  geri döndüler

Suna ERDEN

Gönyeli’de M.D. isimli 32 yaşındaki erkek şahsın evini basan 4 kişiden 2’si daha yakalandı. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan İbrahim Uçar ve Mahmut Umarlar’ın ardından önceki gün Hüseyin Ok ve Hakan Arabacı da gözaltına alındı.

Zanlılar, ‘mülke tecavüz, soygun, darp’ suçlamalarıyla dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olayın ardından Hüseyin Ok ve Hakan Arabacı’nın Güney Kıbrıs’a kaçtıkları belirtildi. Güneye kaçan zanlıların 3 Kasım’da geri gelerek, teslim oldukları açıklandı.

Duruşmadaki iddiaları aktaran polis; İbrahim Uçar, Mahmut Umarlar, Hüseyin Ok ve Hakan Arabacı’nın 14 Eylül 2021 tarihinde saat 22.00 sıralarında Gönyeli’de bulunan M.D.’ye ait ikametgâha izinsiz girdiklerini söyledi. Polis; zanlıların oturma odası içerisinde M.D.’yi ittiğini, yatağa düşmesine sebep olduktan sonra darp ettiklerini ifade etti.



Polis memuru, zanlıların M.D.’nin elinde tuttuğu Redmi Note 8 marka cep telefonunu zorla almaya çalıştığını söyledi. Polis, zanlıların yere düşen telefonun ekranının kırılmasına sebep olduklarını, pantolonunun cebindeki 2 bin 100TL parasını da zorla alıp soygun suçunu işlediklerini açıkladı.Polis, olayın ardından İbrahim Uçar ve Mahmut Umarlar’ın Lefkoşa bölgesinde tespit edilip tutuklandığını, Hüseyin Ok ve Hakan Arabacı’nın ise Güney Kıbrıs’a kaçtıklarını söyledi. Polis, güneye kaçan iki zanlının 3 Kasım tarihinde Beyarmudu’nda teslim olduklarını ve Dörtyol Polis Karakolu’na iade edildiklerini anlattı.Polis, zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.Mahkeme, zanlıların bir ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.