Akrep zehri kullanıldı

Yeni tip Coronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle dünyada hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, bilim insanlarından ölümcül hastalığa karşı sıra dışı bir araştırma geldi. Mısır çöllerinde yaşayan akrebin zehrini kullanan araştırmacılar, Coronavirüsün insan hücrelerine girmesini engelleyen bir ilaç geliştirdiklerini duyurdu. Uzmanlar, akrep zehrinin virüslere karşı çok güçlü koruyucular içerdiğini ve çalışmalarının yeni bir dönüm noktasına işaret ettiğini belirtti. Mısır ve İngiltere’den bilim insanları, Mısır çölünde yetişen akreplerin zehrini kullanarak bir corona virüs ilacı geliştirmeye çalışıyor. Araştırma, Süveyş Kanalı Üniversitesi'nde ve Aberdeen Üniversitesi tarafından yürütülüyor. İki üniversite projeyi yakın zamanda web sitelerinde yayınladıkları bir makaleyle duyurdu.

Yapılan açıklamada şunlar denildi:

“Akrepler, 400 milyon yıldan fazla bir süredir var olan, dünyadaki en eski hayvanlardan biridir. Zehirleri, birçok ülkede, özellikle Çin ve Hindistan'da, antik çağlardan beri geleneksel tedavilerde kullanılmaktadır. Akrep zehirleri, birçoğu çok güçlü nörotoksinler olan biyolojik olarak aktif peptitlerin bir kokteylini içerirken, birçoğu güçlü antibakteriyel ve antiviral aktiviteler göstermiştir."



Süveyş Kanalı Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Bölümü'nde moleküler toksinoloji ve fizyoloji profesörü olan Prof. Dr. Mohamed Abdel-Rahman, “Akrep zehirleri henüz tam olarak araştırılmamıştır. Yani, alışılmışın dışında bir yeni ilaç kaynağı bulabiliriz” diye konuştu. Bununla birlikte araştırmacılar, Mısır çölünden farklı akrep türleri toplayarak işe başladı. Karanlıkta akrepleri bulmak için ultraviyole ışık kullandılar.

8 akrep türünden örnek alındı

Mısır'da 2013 yılında yayınlanan akrep türleri üzerine yapılan bir çalışmada bölgede sekiz akrep türü tespit etildi: Androctonus bicolor, Androctonus australis, Androctonus amoreuxi, Androctonus crassicauda, Leiurus quinquestriatus, Buthacus arenicola, Orthochirus innesi ve Scorpio maurus palmatus. Bilim insanları, akreplerin toplanmasının Birleşmiş Milletler (BM) Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ne göre ve Genetik Kaynaklara Erişim ve Kullanımlarından Kaynaklanan Faydaların Adil ve Hakkaniyetli Paylaşımına İlişkin Nagoya Protokolü'ne uygun yapıldığını belirtti.

Ardından, akrepler Süveyş Kanalı Üniversitesi'ndeki laboratuvara girdikten sonra, küçük bir elektrik uyarısı kullanılarak her birinden zehir toplandı. Baş araştırmacı Dr. Wael Houssen sonrasından bu hayvanların doğal ortamlarına bırakıldığını söyledi.