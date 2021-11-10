4 kişi gözaltına alındı

Malatya’da iş yerlerinin olduğu 2 katlı bir bina çöktü. Binada olduğu belirtilen 20-25 kişiden 13'ü yaralı olarak kurtarıldı. Malatya Valisi Aydın Baruş da yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti. Baruş ayrıca, "Arkadaşlarımız bir kişiden ses aldıklarını ifade ettiler. Ona ulaşmaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Vali Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kurtarma çalışması hakkında bilgi alan Erdoğan, devletin bütün imkanları ve kurumlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu söyledi. Malatya'da bir binada yaşanan göçüğe ilişkin 4 kişi gözaltına alındığı bildirildi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Malatya’da çöken binayla ilgili olarak değerlendirmeler tadilatın neden olabileceği yönünde olduğunu söyleyerek "Enkaz altında biri olduğuna dair bir tespit yok" diye konuştu...

Malatya'da bir binada meydana gelen göçüğün ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve altında işyerleri bulunan tek katlı binada henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi.

Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 13 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.



Yıkılan binanın caddeye bakan yönünün yanı sıra arama-kurtarma çalışmalarına arka cephesinden de başlatıldı. Çalışmalar sırasında sık sık yapılan anonslarla da vatandaşlardan sessiz olmaları istendi.Öte yandan bölgedeki görgü tanıkları, söz konusu binadaki bir iş yerinde gün boyunca tadilat yapıldığını belirterek bir kolonun da kesildiğini iddia etti. Binanın giriş katında bulunan tavukçu dükkanının işletmecileri, yandaki pideciyi de alarak mekânı genişletmek için tadilat çalışmalarına başladığı öne sürüldü...Bu arada, olay yerinin çevresindeki bir işyerinin güvenlik kamerasına göçme anı yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda vatandaşlar yürürken, bölgenin toz bulutuna kaplandığı, seyir halindeki araçların da kaldırımlara çarparak durabildiği görüldü.