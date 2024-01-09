Güneye kaçamadılar

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’da 22 Aralık 2023’te ağzı ve burnu koli bandıyla kapatılarak öldürülen döviz bürosu sahibi Ayça Alav’ın katil zanlıları dün gece Gazimağusa’ya bağlı Beyarmudu bölgesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Sınırı geçip Güney Kıbrıs’a geçmek için Beyarmudu’na giden ancak amaçlarına ulaşamayınca uzun süre gizlenen Kamerunlu Brayn Gibip Camerounaise ile Vinel Sidrick Mbouhomtchomite

polise yapılan bir ihbar sonucu yakayı ele verdi.

Zanlılar Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne götürülerek, sorguya alındı. Zanlıların bugün mahkemeye çıkarılması ve operasyonla ilgili detayların aktarılması bekleniyor.

Kaçmalarına yardım edenler cezaevinde

Bu arada Alav’ın ellerini, ayaklarını bağlayıp, ağzını ve burnunu koli bandıyla kapatarak, ölmesine neden olan, Kamerunlu katil zanlılarının olay gecesi kaçmasına yardım eden Kamerunlu Franck Leonel Wouobeng Dongho ile Pakistanlı Saddam Hussein dün mahkemeye çıkarılarak, cezaevine gönderildi. Polis, cinayet soruşturmasının Hussein ile Dongho ile ilgili kısmının tamamlandığını belirtirken, iki zanlının aleyhine insan kaçakçılığı suçlaması getirildi. Zanlılara cinayete yardım ve yataklık etme suçları atfedilmedi. Mahkeme, zanlıların işlediği insan kaçakçılığı suçunun 5 yıl hapis öngördüğünü belirterek, bir ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

Ne olmuştu?

Katil zanlılarından Brayn Gibip’in olaydan 5 ay önce Alav ailesine ait pansiyonda çalışmaya başladığı, bu süre zarfında cinayeti tüm detaylarıyla planladığı ve Kamerunlu bir suç ortağı ile hareket ettiği belirtilmişti. Gibip, olay günü döviz bürosunun yanı sıra Vakıflar Çarşısı'nda bavul satışı yapılan bir iş yerinin de sahibi olan Alav’ı iş yerine çağırmış, suç ortağıyla birlikte Alav’ın ellerini, ağzını ve burnunu koli bandıyla kapatarak ölümüne neden olmuştu. Gibip’in cinayetin ardından döviz bürosuna girerek kadının çantasındaki ve yazar kasada bulunan parayı çaldığı ifade edilmişti.

Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024, 09:43