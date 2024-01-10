Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Ziraat Mühendisleri Odası, Dünya Ziraat Mühendisleri Günü ve Tarım Eğitimi yıl dönümü dolayısıyla Güzelyurt Meslek Lisesi’nde “Her şey üretmekle başlar” temalı etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam ve Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencileri katıldı.

Etkinlikte ilk konuşmayı Okul Müdürü Rüstem Kal yaptı.

Kal, okulda etkinliğin ilk kez gerçekleştirildiğini kaydetti. Tarım ülkesi olarak tarımın lokomotif önemine dikkat çeken Kal, tarımın birçok alanda etkili sektör oluşturduğunu belirtti.

Tarım politikalarının geleceğe hazırlanma açısından önemli olduğunu vurgulayan Kal, tarım sektöründeki yeniliklere okulun uyum sağladığını ve 2009 yılından beri tarım alanında öğrenci yetiştirdiklerini söyledi.

Uluçam: Bölge için tarım önemli

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam da konuşmasında, Güzelyurt bölgesinin tarım açısından önemine dikkat çekerek, ülkenin tarım alanlarının yüzde 65’ini Güzelyurt bölgesinin karşıladığını söyledi.

Özçınar: Özel bir gün

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da, bugünün bölge için özel bir gün olduğunu söyledi.

Dünyada tarımın öneminin arttığına dikkat çeken Özçınar, bu bilinçle hareketle bölgenin tarım alanındaki önemini anlattı ve bu etkinliklerin desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Çavuş: Gıdanın önemi arttı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da konuşmasında, böyle bir etkinlikte olmaktan gurur duyduğunu kaydetti.

Tarım sektörünün babadan oğula devrederek gelen, gelişen ve değişen bir dünyayla birlikte üretimin devamının önemine dikkat çeken Çavuş, dünya nüfusunun artmasıyla birlikte gıdanın öneminin de arttığını vurguladı.

Gençlere seslenen Çavuş, “sizler üreteceksiniz, bizler de sizlerin önünü açacağız.” dedi.

Çavuşoğlu: Farkındalık artırılmalı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, tarımın ülke için önemine dikkat çekerek, tarım konularında farkındalığın artırılması gerektiğini kaydetti.

“Ekosistem en iyi üreticidir” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, zamanla gıdaya duyulan ihtiyacın arttığını belirtti.

Tatar: Geleceğin tarımcıları

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da öğrencilerin ilerde ziraat mühendisi ve geleceğin tarımcıları olarak başarılı olacağına güvendiklerini söyledi.

Meslek liselerinin önemli olduğunu vurgulayan Tatar, 178 yıl önce bu ülkede tarım ile ilgili eğitim başladığını anımsatarak, “dünyanın en güzel topraklarında yaşıyoruz.” dedi.

Tecrübeli insanlarla tarım konularında yapılacak pratiğin önemine değinen Tatar, öğrencilerin bu tecrübelerden yararlanması gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından ülkede üretilen meyvelerin bulunduğu stantlar gezildi.

Tatar narenciye ihracatçıları ile görüştü

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren narenciye ihracatçısı Portex’in tesisini ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre, Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu; Tarımcılık, Hayvancılık ve Girişimcilik Danışmanı Ahmet Hamdi’nin da yer aldığı ziyarette Cumhurbaşkanı Tatar yurtdışına gönderilecek narenciye ürünleri hakkında bilgi aldı.