İhraç edilecek

Kuzey Kıbrıs üzerinden sahte kimlik ile Avrupa’ya gitmeye çalışırken, Ercan Havalimanı’nda yakalanan İran vatandaşı Payam Pour Khorsand hakkındaki dava karara bağlandı.

Ercan- İstanbul-Düseldorf uçağına binmek amacıyla havalimanında görevliye sahte Belçika pasaportu ibraz eden sanık, 45 gün hapse mahkum edildi.

Sanık hakkındaki karar Lefkoşa Kaza Mahkemesinde açıklandı.

Yargıç, sanığın 20 Kasım 2023 tarihinde saat 02.20 sıralarında Ercan Havalimanında İstanbul-Düseldorf uçağına binmek maksadıyla check-in İşlemlerini yapan İstanbul Handling yer hizmetleri görevlisine Eric Henri adına sahte olarak tanzim edilen Belçika pasaportunu ibraz ettiğini söyledi.

Yargıç, sanığın aynı gün tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Yargıç, soruşturmanın ardından sanığın 23 Kasım 2023 tarihinde cezaevine gönderildiğini belirtti. Sanığın sabıkasız ve cezasının ardından ülkeden deport edilecek olmasını lehine değerlendirdiklerini kaydeden yargıç, ayrıca davasını kabul edip, adaletin erken tecellisine katkı koyduğunu ifade ederek, 45 gün süreyle hapse mahkum ettiğini açıkladı.

