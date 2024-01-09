Polis 2 günde yakalandı

Gazimağusa'nın Karakol Mahallesi’nde 6 Ocak 2024 tarihinde park halinde bulunan bir araç içerisinden 700 Dolar, bin 300 Euro, 14 bin TL nakit para ile iki adet kimlik kartı, sürüş ehliyeti ve kredi kartı çalındı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.A.(E-33) tutuklandı. H.A'nın, kalmakta olduğu otel odasında yapılan aramada, toplam 17 bin 700 TL, 27 Dolar ve 5 Sterlin nakit para, sentetik canabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan ve miktarı henüz tespit edilemeyen kağıt parçaları ile çalmış olduğu paralarla bir mağazadan satın almış olduğu 16 bin 350,50 TL değerinde (550 Euro karşılığı) muhtelif ayakkabı ve kıyafetler bulunarak emare olarak alındı. Ayrıca olay yeri civarında yapılan aramada çalınan paraların muhafaza edildiği çanta ile kimlik ve kredi kartları ve sürüş ehliyeti bulunarak emare olarak alındı.