Tarım, hayvancılık ve arıcılık konusunda üreticilere ve yeni başlayacaklara destek sunmak amacıyla eğitim düzenlemeye başlayan İskele Belediyesi ilk olarak arıcılık üzerine eğitim düzenledi.

Verilen bilgiye göre, İskele İlçesi’nde arıcılıkla uğraşan ya da arıcılığa ilgi duyup başlamayı düşünenlere yönelik tasarlanan temel arıcılık eğitimi önceki gün İskele AKM’de başladı. Eğitim programı 13 Ocak’ta tamamlanacak.

Eğitim İzmir Ege Üniversitesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü Arıcılık Bölüm Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Mustafa Kösoğlu tarafından veriliyor. Eğitimin programı 13 Ocak Cumartesi günü arazide yer alacak.

Eğitimin ilk bölümünde mevcut çalışmalar ve gelecekte yapılması gerekenler üzerinde fikir alışverişinde de bulunuldu. Katılımcılara arıcılık tarihini anlatan 80 sayfadan oluşan kitapçık da ücretsiz olarak verildi.

Eğitime önceki gün İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kırsal Kalkınma Birimi Sorumlusu Sonat Güneyli ve Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği Başkanı Hasan Kozok da katıldı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu eğitim programının başında yaptığı konuşmada özellikle arı ve arının mucizevi ürünlerinin çok önemli bir bölümünün İskele Bölgesi’nde üretildiğini, bölgede arıcılığının daha da geliştirilmesi, kalitenin en üst düzeye çıkarılması için İskele Belediyesi olarak projeler geliştireceklerini söyledi.

Sadıkoğlu, Birimin İskele ilçesindeki tarım, hayvancılık ve arıcılığı destelemek amacıyla kurulduğunu, bu konular üzerinde çalışmalar yapacaklarını ve alanında uzman kişileri İskele’de ağırlayacaklarını ifade etti.