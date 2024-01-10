Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, insanların asgari ücrete gelecek artışı beklediğini, artış açıklandıktan sonra ise temel tüketim maddelerine zam gelmesinin maaşlara yapılan artışı erittiğini söyledi. Akansoy katıldığı bir programda ülkenin adeta asgari ücret açmazına girdiğini belirtti.

Ülkede yüzde 80 oranında kayıt dışı ekonomi bulunduğunu kaydeden Akansoy, Maliye Bakanı Özdemir Berova tarafından açıklanan yeni vergi dilimlerinin bu kayıt dışılığı daha da artıracağını belirtti. Vergileri yükseltmenin bir çözüm getirmeyeceğini ifade eden Akansoy, bu vergi düzenlemesinin neden yapıldığının Berova tarafından dahi açıklanamadığını söyledi.

“Orta sınıf diye bir şey kalmadı…”

İstatistik Kurumu’nun hane halkı bütçe araştırması yaptığını belirten Akansoy, ülkedeki toplam gelirin sadece yüzde 6 buçuğunun en düşük gelirli insanlara gittiğini, en zengin kesimin ise burada yüzde 43’lük bir pay aldığını söyledi. Adaletsizliğin burada başladığına dikkat çeken Akansoy, “Buradaki rakamları incelediğinizde orta sınıf diye bir şeyin kalmadığını görebiliyoruz. Toplumun yüzde 60-70’inde ciddi bir fakirleşme var” dedi. Piyasanın denetlenmemesi, ekonominin büyütülmesine yönelim açılım yapılmaması ve kayıt dışılığın üzerine gidilmemesi halinde asgari ücret ne kadar artarsa artsın, anında temel tüketim maddelerine zam yapıldığına dikkat çeken Akansoy, “İnsanlarımız asgari ücretleri yükseldi diye seviniyor ama bir ay sonra o asgari ücret de kendilerine yetmeyecek. Ülke adeta asgari ücret açmazına girdi” dedi.

“AB’de olmayıp euro kullanan ülkeler var”

Ekonomik koşulların olumsuz seyretmesinin bir diğer sebebinin ise Türk Lirası kullanımı olduğunu dile getiren Akansoy, bunun Kıbrıslı Türkler için bir dezavantaj olduğunu belirtti. İstikrarlı muhasebe sistemine geçişin sağlanması gerektiğini kaydeden Akansoy, “Bu mümkündür çünkü çok küçük bir ekonomimiz var. Küçük bir ülke olduğumuz için euroya geçmek çok da zor değil. İlgili yasaların yapılması, ülkede ekonomik dengelerin sağlanabilmesi gerekir. Bunları yapabileceğimizi düşünüyorum” dedi. Avrupa Birliği üyesi olmadığı halde euro kullanan ülkeler olduğunu belirten Akansoy, en büyük örneğinin Kosova olduğunu söyledi. Ekonomideki istikrarsızlığın nasıl aşılabileceğinin artık konuşulması gerektiğini ifade eden Akansoy, UBP’nin ise bunu gündem yapmaktan korktuğu görüşünü ifade etti.