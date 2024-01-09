Zarar 2 milyonu aştı

Ocak ayının ilk haftasında ülkede 10 kez yangın çıktı. İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 1 -7 Ocak tarihleri arasında, KKTC’de toplam 10 yangın ve 21 hususi servis olayı meydana geldi. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam maddi zarar miktarı 2 milyon 350 bin TL oldu.

Belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri arasında; söndürülmeden atılan sigara izmariti, elektrik kaynaklı kısa devre, kişiler tarafından yakılma, oda içerisinde yanan mumun düşüp çarşafı tutuşturması ve park halindeki araçta oluşan yakıt kaçağı yer aldı.

Hususi servis olayları ise; ağaç üzerinde mahsur kalan kediler, kuyuya düşen köpek ve asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması, yangın eğitimi verilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak açıklandı.

Zamanında alınan tedbirler felaketi önler

İtfaiye Müdürlüğü, zamanında alınan tedbirlerin felaketi önlediğini hatırlattı.

İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, şömine veya odun sobalarını yakmak için, odunları tutuşturmak maksadıyla ani parlayan yanıcı maddelerin (tiner, benzin v.b) kullanmaması gerektiğini vurguladı.

Gaz ocağı, gaz ile çalışan soba ve şofbenlerin tüp gaz bağlantı hortumlarının yılda birkaç kez sabun köpüğü ile test edilmesi gerektiğine dikkat çeken açıklamada, yıpranmış hortumların ise yenisi ile değiştirilmesi gerektiği, gaz hortumlarının uzunluğunun da en fazla 1,5 metre olması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hortumların her iki ucuna (gaz saatinin çıkış yeri ile soba, şofben ve gaz ocağının giriş kısımlarına) kelepçe takılması gerektiği belirtildi.

Sigara izmaritinin, yanabilecek madde ve malzemeler üzerine temas etmemesi için tedbirli davranılması gerektiğine de vurgu yapılan açıklamada, ayrıca tamamen söndürülmeden sigara izmaritinin çevreye, yol kenarlarına, ormanlık alan ile tarımsal arazilere ve çöp bidonları içerisine atılmaması gerektiği kaydedildi.

