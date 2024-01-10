Yeni bakanlar görevde

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün kabinesinde değişikliğe gitti. Fileleftheros gazetesi; bir süredir kabine değişikliği konusunda devam eden tartışmaların sona erdiğini, Hristodulidis’in değişen bakanları açıkladığını yazdı.

Haber göre, Rum Savunma Bakanlığıne Vasilis Palmas, Tarım Bakanlığına Maria Panayotu, Sağlık Bakanlığına Mihalis Damianos ve Adalet Bakanlığına Marios Harciyotis atandı.

Hristodulidis ayrıca, Araştırma ve İnovasyon Müsteşarı olarak Nikodomos Damianu, AB İşleri Müsteşarı olarak Marilena Rauna, Çevre Komiseri olarak Andonia Teodosia, Vatandaşlar Komiseri olarak Panayotis Palates ve Kırsal Kesimler Komiseri olarak ise Haralambos Hristofina’yı atadı.

Gazete, Hristolidis’in bu değişliklerle daha partisel bir kabine oluşturduğunu belirterek, savunma bakanı olarak atanan Palmas’ın DİKO’dan ayrılmış DİPA üyesi, sağlık bakanı olarak atanan Damianos’un da DİKO Başkan Yardımcısı olduğunu vurguladı.

Habere göre tarım bakanı Maria Panayotu EDEK, Çevre Komiseri Antonia Teodosia ise Çevrecilerin kurucu üyelerinden.

Parti başkanlarını bilgilendirmedi

Gazete haberinin devamında, Hristodulidis’in yeni kabine konusunda Pazar günü yoğun kulis faaliyetleri gerçekleştirdiğini, bazı bakanların görevden alındıklarını veya atandıklarını son ana kadar bilmediklerini ve en önemlisi de, daha parti temelli bir kabine oluşturmasına rağmen Hristodulidis’in, koalisyon partilerinin başkanlarını bu konuda bilgilendirmediğini de iddia etti.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, bir hükümetin kurulduktan 10 ay sonra yapılandırmaya gitmesinin büyük bir hayal kırıklığı göstergesi olduğunu ve yeni kabinenin yeni umutlar ve beklentiler yaratmaktan uzak olduğunu söyledi.